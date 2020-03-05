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Погода в Украине сегодня: где сохранится весеннее тепло

С завтрашнего дня синоптики обещают дожди для всех регионов Украины, и когда в нашу страну придет антициклон, пока точно неизвестно

сегодня, 07:15
Автор:

• Елена Волкова

Погода в Украине сегодня: где сохранится весеннее тепло

Сегодня западная часть Украины окажется под куполом циклона, в другой же будет солнечно и по-весеннему тепло. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, максимальная температура сегодняшнего дня составит +18 градусов (смотри иллюстрацию).

Так, столь тепло 5 марта будет в Харькове, Донецке и Днепре, на градус меньше - в Луганске, Полтаве и Запорожье. На юге страны ожидается, в среднем, +15 тепла, как в Киеве, Чернигове и Черкассах. Тем временем, в западной Украине, которую уже который день подряд накрывают дожди, максимально воздух прогреется до +12-ти в Виннице. В среднем, температура в областных центрах будет колебаться от +5-ти до +8 градусов.

Уже с завтрашнего дня дожди обещают для всех регионов Украины, и когда в нашу страну придет антициклон, пока точно неизвестно. Впрочем, весеннее тепло сохранится, как минимум, до понедельника: на следующей неделе, в среднем, обещают 12 градусов тепла. 

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Напомним, аномально теплая зима плавно перешла в такую же аномальную весну. Согласно прогнозу синоптиков, середина марта удивит зимними показателями на столбиках термометров, в апреле грядут заморозки, а уже в мае наступит настоящее лето.


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Источник: comments.ua
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