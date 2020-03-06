Гороскоп на 6 марта: время любви

Зимнее уныние пора оставить в прошлом. Сегодня звезды настроены, как никогда, романтично. Доверьтесь им, и все получится.

Овен

Будьте щедры. Настала ваша очередь удивлять и заботиться. Позвоните старым друзьям либо проведите время с любимым человеком.

Телец

Вам стоит позаботиться о своем здоровье. Включите позитивный настрой на максимум и вскоре сами увидите эффект.

Близнецы

Вы многому научились и многого достигли. Сегодня появится шанс применить свои знания на практике.

Рак

Отличный день для новых знакомств. Одинокие Раки имеют хорошие шансы встретить свою судьбу. Семейные - укрепить свой союз.

Лев

Настало время сделать первый шаг. Если давно хотели рассказать о своих чувствах, сделайте это именно сегодня.

Дева

Вас ожидает приятный денежный бонус. Вы хорошо поработали и заслужили вознаграждение. Распорядитесь им правильно.

Весы

Любое начинание сегодня будет сопровождаться успехом. Смело беритесь за новые проекты и планируйте свое будущее.

Скорпион

Сегодня о себе дадут знать старые обиды. Захочется выплеснуть на кого-то свои негативные эмоции. Но делать этого не стоит. Порадуйте себя, например, чем-то вкусненьким и настроение сразу же улучшиться.

Стрелец

Самое время разобраться с накопившимися делами. День будет максимально продуктивным. И даже, если в конце вас и ждет легкая усталость, удовольствие от проделанной работы снимет все как рукой.

Козерог

Не обижайтесь на окружающих по пустякам. Вряд ли, они желают вам худшего. Побудьте наедине с собой и восстановите равновесие.

Водолей

Сегодня повсюду вас будет подстерегать Амур. Уворачиваться от его стрел или нет - решать вам. Звезды советуют рискнуть.

Рыбы

Сегодня ничто не сможет испортить ваше прекрасное настроение. Вас будет со всех сторон окружать любовь и забота. Наслаждайтесь.

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