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Социологи выяснили, кто глава в украинской семье и кто чаще готовит кушать

Опросы показали, что за пять лет мужья в семьях утратили главенствующие позиции

сегодня, 19:46
Автор:

• Екатерина Белоброва

Социологи выяснили, кто глава в украинской семье и кто чаще готовит кушать

Украинские женщины убеждены, что мужчины в семьях стали реже занимать должность главы семейства, но именно на них по-прежнему лежит ответственность по уходе за детьми, готовкой и уборкой. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг" в феврале 2020 года.

Среди респондентов, как мужчин, так и женщин, с небольшим процентным несоответствием, совпадают ответы по основным функциям и задачам внутри семьи.

Как и прежде, женщины остаются лидерами в том, чтобы накормить свою семью - более половины респонденток  с этим согласны.

Главой семьи себя считают 38% мужчин, в то время, как 30% женской аудитории опрошенных убеждены, что эта роль досталась слабой половине. При этом оба пола солидарны в большинстве случаев убеждены в том, что муж в семье зарабатывает больше.

Уход за ребенком в декрете в нашем прогрессивном обществе все же добровольно выбирают большинство женщин (52%) и крайне редко на это идут их партнеры (4%). 

Более детальная картина представлена в занятной инфографике результатов с интервалом в пять лет.

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Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что лишь половина украинцев читает литературу.



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