Когда мужчине следует обратиться к психологу

Многие мужчины и по сей день считают поход к психологу чем-то постыдным. Тем не менее, в развитых странах большинство из них уже давно усвоило, что психическое здоровье также требует внимания со стороны специалиста, а самолечние может привести к необратимым последствиям.

Сегодня мы вам расскажем, при каких обстоятельствах мужчине следует обратиться к психологу.

… чувствуешь зависимость

Это может быть зависимость от определенной идеи или человека. Главное - вовремя осознать проблему. Если ты не можеть справиться со своим подавленным состоянием, то лучше не занимайся самолечением и обратись к психологу.

… у тебя обнаружена тахикардия

Учащенное сердцебиение безо всякой причины является признаком сильного стресса. Если это случилось при определенных обстоятельствах – в толпе, в лифте, в общественном транспорте, — это может указывать на тревожное расстройство.

… не можешь спокойно заснуть

Нарушения сна - это повод задуматься о своем психическом состоянии. Постоянная сонливость или продолжительная бессонница — это повод направиться к психологу.

… не можешь преодолеть свои эмоции

Если ты не можешь держать себя в руках и тебя выводит из равновесия простое замечание или конструктивная критика, то советуем не терять время и набрать номер специалиста.

… чувствуешь душевную боль

Часто такая боль мало чем отличается от физической. Она просто не дает радоваться жизни. Это может повлечь за собой ухудшение эмоционального состояния, что только усугубит ситуацию.

В том, чтобы идти к психологу, нет ничего постыдного. Никто же не станет терпеть перелом ноги и ждать, пока само как то срастется. Так и с психическим состоянием. Также издание "Комментарии" расскажет о четырех привычках, которые делают вас старше.



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