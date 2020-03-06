Американские исследователи назвали оптимальный срок необходимого отпуска

Исследователи из США опросили около тысячи человек на предмет привычек и предпочтений респондентов, когда речь идет об отдыхе. Совокупные ответы последних показали, что отпуск на протяжении 11-15 дней - это абсолютно идеальный срок для полноценного отдыха, "перезагрузки мозга" и возобновления чувства бодрости.

Отдельно следует сказать, что 76% респондентов рассказали, что чувствовали себя более энергично по по истечению этого срока, 65% сообщили, что они стали работать эффективнее, и 56% стали более креативными. В общих же чертах - чем дольше отпуск, тем более эффективно будет работать сотрудник по его истечению.

Вызывает интерес и статистика относительно видов отдыха: 28% человек сообщили, что они были более настроены вернуться к работе после заграничных путешествий по сравнению с поездками внутри страны. Неумолимая статистика также показала, что 51% американцев не имел отпуска более года, а 36% - не менее двух лет. Поэтому не удивительно, что в США так распространено выгорание на работе.

Как сообщало издание "Комментарии", в Чернобыль стало приезжать значительно больше туристов.

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