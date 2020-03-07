Гороскоп на 7 марта: время заботиться о себе

Сегодня звезды хотят видеть нас максимально открытыми и советуют прислушиваться к своим желаниям и желаниям своих близких.

Овен

Хватит перекладывать ответственность на других. Если нужно принять важное решение, лучше сделать это самому. Посторонние люди могут вывести вас на ложный путь.

Телец

Самое время провести время с друзьями. Отправляйтесь на прогулку, поболтайте, попробуйте вместе что-то новое. Проведите этот день с удовольствием и без лишних забот.

Близнецы

Сегодня возможны разногласия с близкими людьми. Сохраняйте терпение. Сохраните ли вы хорошие отношения в дальнейшем, сейчас зависит только от вас.

Рак

Не планируйте сегодня ничего серьезного. Ваши усилия, вряд ли, увенчаются успехом. Позвольте себе немного отдохнуть.

Лев

Если готовы к приключениям, держитесь крепче. Сегодня судьба может преподнести сюрпризы. Но не пугайтесь, они придутся вам по вкусу.

Дева

Вам сегодня стоит заботиться не о себе. Окружите вниманием своих близких. Они отблагодарят вас тем же, когда вам это будет нужно больше всего.

Весы

Устройте себе маленькое путешествие. Оставьте все дела на потом. Сейчас вам нужны яркие эмоции, чтобы пополнить внутренние ресурсы.

Скорпион

Удачный день, чтобы заняться домашними делами. Сделайте свое семейное гнездышко максимально уютным и комфортным.

Стрелец

Сегодня захочется дать волю эмоциям. Возможно, не стоит их таить в себе? В дальнейшем скрытые чувства могут превратиться в бомбу замедленного действия.

Козерог

Сегодня вам все под силу. Не упустите момент и сделайте что-то действительно важное.

Водолей

Найдите немного времени, чтобы заняться самообразованием. Фундамент, заложенный сегодня, даст свои плоды уже в ближайшем будущем.

Рыбы

Уделите внимание своей внешности. Давно хотели кардинально сменить имидж? Вперед! Сегодня все будут складываться, как нельзя, лучше. Результат вас приятно удивит.

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