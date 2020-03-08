Язык

Українська

Русский

Coinspot 08.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 08.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 8 марта: время заботиться о будущем
НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на 8 марта: время заботиться о будущем

гороскоп сегодня - гороскоп март - гороскоп 8 марта - 8 марта - гороскоп на сегодня - астропрогноз сегодня

сегодня, 09:45
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп на 8 марта: время заботиться о будущем

Звезды расставят все по своим местам. Вознаградят за прошлые поступки и позволят заложить фундамент на будущее. 

Овен 

Настало время завершить то, что никак не могли довести до конца. Смело расставляйте точки. Звезды подскажут правильное решение. 

Телец

Сегодня ваши старания, наконец-то, будут вознаграждены. Во всех сферах жизни.  Так что ожидайте приятных сюрпризов и материальных бонусов.

Близнецы 

Ваша доброта сегодня может сыграть против вас. Кто-то попытается ею воспользоваться. Будьте внимательны, чтобы в попытке помочь ближнему не навредить себе.

Рак

Прислушайтесь к собственным желаниям. Не стоит отказывать себе в том, о чем давно мечтали. Тем более, сегодня звезды будут всячески помогать осуществить задуманное.

Лев

Отличный день, чтобы завязать новые отношения: дружеские или любовные. Продемонстрируйте свои лучшие стороны, и мир не сможет в вас не влюбиться. 

Дева 

Самое время задуматься, не много ли вы на себя взвалили. Возможно, стоит хоть не надолго сделать паузу и, наконец-то, расслабиться.

Весы

Вы можете попасть впросак из-за своей забывчивости. Есть важные дела? Лучше поставьте себе напоминание в телефон или запишите в блокнот.

Скорпион

Звезды не советуют вам оставаться сегодня дома. Иначе ничего кроме уныния вам этот день не сулит. Устройте себе маленькое путешествие, либо просто пройдитесь по магазинам. 

Стрелец 

Если у вас сегодня спросят совета или попросят о помощи, не отказывайте. Возможно, именно вы способны изменить чью-то судьбу к лучшему.

Козерог

Кто-то или что-то вас неприятно удивит. Но, в конечном итоге, это не будет иметь для вас никаких последствий. Просто постарайтесь не принимать все близко к сердцу. 

Водолей 

Лучше не тратить сегодня деньги по пустякам. Будьте бережливыми. Это убережет вас от ненужных покупок, которые, в конечном итоге, не принесут удовольствия.  

Рыбы 

Сегодня отличный день, чтобы пополнить запасы жизненной энергии. Отложите все заботы на потом и займитесь любимым делом.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о диете, которая предотвратит старение. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...