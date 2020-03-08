Гороскоп на 8 марта: время заботиться о будущем

Звезды расставят все по своим местам. Вознаградят за прошлые поступки и позволят заложить фундамент на будущее.

Овен



Настало время завершить то, что никак не могли довести до конца. Смело расставляйте точки. Звезды подскажут правильное решение.



Телец



Сегодня ваши старания, наконец-то, будут вознаграждены. Во всех сферах жизни. Так что ожидайте приятных сюрпризов и материальных бонусов.



Близнецы



Ваша доброта сегодня может сыграть против вас. Кто-то попытается ею воспользоваться. Будьте внимательны, чтобы в попытке помочь ближнему не навредить себе.



Рак



Прислушайтесь к собственным желаниям. Не стоит отказывать себе в том, о чем давно мечтали. Тем более, сегодня звезды будут всячески помогать осуществить задуманное.



Лев



Отличный день, чтобы завязать новые отношения: дружеские или любовные. Продемонстрируйте свои лучшие стороны, и мир не сможет в вас не влюбиться.



Дева



Самое время задуматься, не много ли вы на себя взвалили. Возможно, стоит хоть не надолго сделать паузу и, наконец-то, расслабиться.

Весы

Вы можете попасть впросак из-за своей забывчивости. Есть важные дела? Лучше поставьте себе напоминание в телефон или запишите в блокнот.

Скорпион



Звезды не советуют вам оставаться сегодня дома. Иначе ничего кроме уныния вам этот день не сулит. Устройте себе маленькое путешествие, либо просто пройдитесь по магазинам.



Стрелец



Если у вас сегодня спросят совета или попросят о помощи, не отказывайте. Возможно, именно вы способны изменить чью-то судьбу к лучшему.



Козерог



Кто-то или что-то вас неприятно удивит. Но, в конечном итоге, это не будет иметь для вас никаких последствий. Просто постарайтесь не принимать все близко к сердцу.



Водолей

Лучше не тратить сегодня деньги по пустякам. Будьте бережливыми. Это убережет вас от ненужных покупок, которые, в конечном итоге, не принесут удовольствия.

Рыбы



Сегодня отличный день, чтобы пополнить запасы жизненной энергии. Отложите все заботы на потом и займитесь любимым делом.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о диете, которая предотвратит старение.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!