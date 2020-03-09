Гороскоп на 9 марта: день открытий

Звезды сулят нам большие и маленькие открытия. Удача будет следовать за теми, кто воспользуется полученной информацией максимально продуктивно.

Овен

Сегодня вам лучше держать язык за зубами. Одно неосторожное слово или шутка могут надолго испортить отношения с близким вам человеком.



Телец



Ваш творческий потенциал сегодня раскроется сполна. Отличный день, чтобы начать новый проект, уделить время своему хобби либо отправиться выбирать подарки друзьям.



Близнецы



Будьте практичными. Не тратьте свою энергию по пустякам. Все свои силы направьте на достижение цели и результат вас приятно удивит.



Рак



Сегодня вы откроете в себе скрытые таланты и возможности. В будущем они пригодятся вам еще не раз. Развивайтесь.



Лев



Все серьезные дела и решение отложите до завтра. Сегодня вы, как никогда, склонны сделать неверный шаг. Просто отдохните немного и уделите внимание семье.



Дева



Настало время пожинать плоды. Все, что вы вложили в саморазвитие, вернется вам. Не останавливайтесь на достигнутом.



Весы



Интуиция нынче не на вашей стороне. Если нужно принять серьезное решение или сделать выбор, прислушайтесь к советам близких.



Скорпион



Тайное становится явным. Как бы вы не пытались скрыть ошибки прошлого, сегодня все секреты будут раскрыты. Лучше признайтесь во всем сами, чтобы потом не пришлось оправдываться.



Стрелец



День сулит приятные встречи и интересные разговоры. Будьте внимательны к словам собеседника. Возможно, полученная информация совсем скоро вам пригодится.



Козерог



В первой половине дня вас во всем будет сопровождать удача. А вот во второй сильно на нее не рассчитывайте. Фортуна может подвести.



Водолей



Самое время разобраться со своими финансовыми делами. Верните долги и спланируйте бюджет на ближайшее время. Звезды подскажут, как распорядиться деньгами максимально эффективно.



Рыбы



Научитесь хранить чужие секреты. Иначе рискуете потерять доверие близких вам людей.

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