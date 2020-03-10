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Гороскоп на 10 марта: аккумулируйте все свои силы

Ракам лучше остерегаться конфликтов с любимым человеком, а Львам собраться и плодотворно поработать.

сегодня, 08:45
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп на 10 марта: аккумулируйте все свои силы

Звезды сегодня будут испытывать нас на прочность. Награду получит тот, кто достойно выдержит удар.

Овен

Вам давно хочется что-то изменить в своей жизни. Наберитесь терпения. Еще не время. Звезды подскажут, когда нужно будет действовать.

Телец

Вашей производительности можно только позавидовать. Работайте в удовольствие и ваши старания непременно оценят.

Близнецы

Не растрачивайте свои силы зря. Сегодня вам захочется решить максимум задач. Но некоторые из них лучше отложить на завтра. Сконцентрируйтесь на самом важном.

Рак

Недоразумения с любимым человеком могут обернуться серьезным конфликтом. Не стоит держать негативные эмоции в себе, но лучше поговорить со второй половинкой спокойно и не впадать в крайности.

Лев

В вашей жизни начинается новый этап. От того, как вы его начнете, зависит успех в будущем. Поэтому настраивайтесь на позитив и вперед!

Дева

Откажитесь сегодня от поучений. Кого-то они могут задеть за живое. Хотите дать кому-то совет? Пусть он будет дружеским.

Весы

Сегодня вам не избежать мелких конфликтов. Атмосфера вокруг вас с самого утра уже будет напряженной. Старайтесь не реагировать на провокации. Лучше соглашайтесь, иначе рискуете ввязаться в скандал.

Скорпион

Чтобы не случилось, думайте о хорошем. Все трудности временные. Совсем скоро в вашей жизни начнется белая полоса. Позвольте звездам расставить все на свои места.

Стрелец

Вас ждет спокойный день без потрясений. А уже вечером близкие порадуют вас хорошей новостью.

Козерог

Отличный день для поиска новых увлечений или, даже, работы. Сегодня удача на вашей стороне. Прислушайтесь к собственной интуиции.

Водолей

Свою энергию сегодня лучше направить на выстраивание гармоничных отношений со второй половинкой. Если и до сих пор одиноки, самое время это исправлять.

Рыбы

Кому-то очень нужна ваша помощь. Оглянитесь вокруг. Возможно, кто-то из близких или коллег просто не решается к вам подойти. Сделайте первый шаг.

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