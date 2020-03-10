Гороскоп на 10 марта: аккумулируйте все свои силы

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Звезды сегодня будут испытывать нас на прочность. Награду получит тот, кто достойно выдержит удар.
Овен
Вам давно хочется что-то изменить в своей жизни. Наберитесь терпения. Еще не время. Звезды подскажут, когда нужно будет действовать.
Телец
Вашей производительности можно только позавидовать. Работайте в удовольствие и ваши старания непременно оценят.
Близнецы
Не растрачивайте свои силы зря. Сегодня вам захочется решить максимум задач. Но некоторые из них лучше отложить на завтра. Сконцентрируйтесь на самом важном.
Рак
Недоразумения с любимым человеком могут обернуться серьезным конфликтом. Не стоит держать негативные эмоции в себе, но лучше поговорить со второй половинкой спокойно и не впадать в крайности.
Лев
В вашей жизни начинается новый этап. От того, как вы его начнете, зависит успех в будущем. Поэтому настраивайтесь на позитив и вперед!
Дева
Откажитесь сегодня от поучений. Кого-то они могут задеть за живое. Хотите дать кому-то совет? Пусть он будет дружеским.
Весы
Сегодня вам не избежать мелких конфликтов. Атмосфера вокруг вас с самого утра уже будет напряженной. Старайтесь не реагировать на провокации. Лучше соглашайтесь, иначе рискуете ввязаться в скандал.
Скорпион
Чтобы не случилось, думайте о хорошем. Все трудности временные. Совсем скоро в вашей жизни начнется белая полоса. Позвольте звездам расставить все на свои места.
Стрелец
Вас ждет спокойный день без потрясений. А уже вечером близкие порадуют вас хорошей новостью.
Козерог
Отличный день для поиска новых увлечений или, даже, работы. Сегодня удача на вашей стороне. Прислушайтесь к собственной интуиции.
Водолей
Свою энергию сегодня лучше направить на выстраивание гармоничных отношений со второй половинкой. Если и до сих пор одиноки, самое время это исправлять.
Рыбы
Кому-то очень нужна ваша помощь. Оглянитесь вокруг. Возможно, кто-то из близких или коллег просто не решается к вам подойти. Сделайте первый шаг.
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