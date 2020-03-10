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Прогноз погоды на вторник: сколько продлится весна в Украине

Всю неделю в Украине, согласно прогнозу погоды, солнце будет сменять дожди и наоборот, однако температура днем не упадет ниже 12 градусов тепла

сегодня, 08:00
Автор:

• Елена Волкова

Прогноз погоды на вторник: сколько продлится весна в Украине

Во вторник практически вся Украина окажется под куполом антициклона. Лишь в Николаеве и Одессе прогнозируют небольшие дожди. А вот в других городах сегодня ожидается настоящая весна (смотри иллюстрацию).

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, максимальная отметка 10 марта составит 18 градусов тепла. Такую температуру сегодня столбики термометров покажут в Херсоне, Николаеве, Днепре, Запорожье, Донецке и Харькове. В этих городах синоптики прогнозируют солнечную погоду. Тем временем, в западной Украине, в среднем, температура составит +8...+10 тепла. В Киеве будет солнечно, а отметки будут колебаться от +13 до +15 градусов. 

Всю неделю солнце будет сменять дожди и наоборот. Однако температура днем не упадет ниже 12 градусов тепла, так что весне на этой неделе ничто не помешает.
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Как ранее сообщали “Комментарии”, судя по тому, что все три месяца зимы средняя температура в Киеве была плюсовой, составив +2 градуса, метеорологи пришли к выводу, что зимы в столице в этом сезоне не было.


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Источник: comments.ua
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