Прогноз погоды на вторник: сколько продлится весна в Украине

Во вторник практически вся Украина окажется под куполом антициклона. Лишь в Николаеве и Одессе прогнозируют небольшие дожди. А вот в других городах сегодня ожидается настоящая весна (смотри иллюстрацию).

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, максимальная отметка 10 марта составит 18 градусов тепла. Такую температуру сегодня столбики термометров покажут в Херсоне, Николаеве, Днепре, Запорожье, Донецке и Харькове. В этих городах синоптики прогнозируют солнечную погоду. Тем временем, в западной Украине, в среднем, температура составит +8...+10 тепла. В Киеве будет солнечно, а отметки будут колебаться от +13 до +15 градусов.

Всю неделю солнце будет сменять дожди и наоборот. Однако температура днем не упадет ниже 12 градусов тепла, так что весне на этой неделе ничто не помешает.



Как ранее сообщали “Комментарии”, судя по тому, что все три месяца зимы средняя температура в Киеве была плюсовой, составив +2 градуса, метеорологи пришли к выводу, что зимы в столице в этом сезоне не было.



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