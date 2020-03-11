Гороскоп на 11 марта: звезды благосклонны к настойчивым

На пути к осуществлению планов будут встречаться препятствия. Но вам под силу их одолеть, если не будете лениться.

Овен

Лучше не браться за новые дела. Что-то обязательно пойдет не так. Отложите все до завтра и успех не обойдет вас.

Телец

Самое время распрощаться с проблемами в материальной сфере. Денежные дела пойдут вверх. Ко всему, вам могут предложить дополнительный источник дохода.

Близнецы

К вам сегодня будет приковано максимум внимания. Будьте собой и наслаждайтесь популярностью.

Рак

Вам понадобится помощь близких людей. Не стесняйтесь и смело просите о ней. Сами можете не справиться.

Лев

Вас будут подталкивать к более активным действиям. Но не спешите. Хорошо все обдумайте, иначе потратите свои силы впустую.

Дева

Не стоит сегодня полагаться на людей, которые вас окружают. Некоторые из них могут вам навредить, даже, нечаянно. Полагайтесь на собственные силы.

Весы

День будет успешным и продуктивным. Хорошо поработав, поблагодарите себя вечером — отложите домашние дела, приготовьте вкусный ужин и посмотрите любимый сериал.

Скорпион

Не рассчитывайте на то, что все будет даваться легко. Придется приложить усилия. Но, в конце концов, все получится.

Стрелец

Сегодня стоит прислушаться к собственным желаниям и немножко помечтать. Вселенная вас услышит и совсем скоро мечты могут стать реальностью.

Козерог

Отбросьте все страхи и смело двигайтесь вперед. Сегодня удача на вашей стороне.

Водолей

Время оглянуться назад и проанализировать, все ли вы делаете правильно. Возможно, стоит изменить вектор движения.

Рыбы

Если имеете претензии ко второй половинке, как раз подходящее время о них сказать вслух. Сделайте это максимально тактично, и вас услышат. А вот конфликта удастся избежать.

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