Аномальная весна: когда в Украину придет ощутимое похолодание

Сегодня практически вся Украина попала под купол циклона. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, предупреждая, что во многих регионах день выдастся дождливым (смотри картинку).

Так, небольшой дождь сегодня ожидается везде, кроме юга. Там столбики термометров покажут максимум этого дня: в Одессе и Николаеве прогнозируют +16 градусов, в Херсоне и Симферополе - до 15-ти тепла. На востоке и западе страны сегодня +10…+12 градусов. В Киеве будет немного прохладнее: до 11-ти тепла.

Уже завтра в Украину вновь вернется солнце, правда, ненадолго. До конца этой недели синоптики обещают дожди. В выходные ожидается ощутимое похолодание: в воскресенье столбики термометров упадут до +5-ти градусов.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что аномально теплая зима плавно перешла в такую же аномальную весну. Согласно прогнозу синоптиков, середина марта удивит зимними показателями на столбиках термометров, в апреле грядут заморозки, а уже в мае наступит настоящее лето.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!