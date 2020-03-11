Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 11.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Аномальная весна: когда в Украину придет ощутимое похолодание
НОВОСТИ Все новости

Аномальная весна: когда в Украину придет ощутимое похолодание

Согласно прогнозу синоптиков, погода в Украине будет переменчивой: завтра выглянет солнце, но через день в страну вернутся дожди

сегодня, 08:15
Автор:

• Елена Волкова

Аномальная весна: когда в Украину придет ощутимое похолодание

Сегодня практически вся Украина попала под купол циклона. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, предупреждая, что во многих регионах день выдастся дождливым (смотри картинку). 

Так, небольшой дождь сегодня ожидается везде, кроме юга. Там столбики термометров покажут максимум этого дня: в Одессе и Николаеве прогнозируют +16 градусов, в Херсоне и Симферополе - до 15-ти тепла. На востоке и западе страны сегодня +10…+12 градусов. В Киеве будет немного прохладнее: до 11-ти тепла.

Уже завтра в Украину вновь вернется солнце, правда, ненадолго. До конца этой недели синоптики обещают дожди. В выходные ожидается ощутимое похолодание: в воскресенье столбики термометров упадут до +5-ти градусов.

picture

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что аномально теплая зима плавно перешла в такую же аномальную весну. Согласно прогнозу синоптиков, середина марта удивит зимними показателями на столбиках термометров, в апреле грядут заморозки, а уже в мае наступит настоящее лето.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...