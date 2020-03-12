Гороскоп на 12 марта: запаситесь терпением

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9106.76
ETH/USD
230.43
LTC/USD
61.97
USD/UAH
24.82
EUR/UAH
27.78
RUB/UAH
0.37
Сегодня, вероятно, придется преодолевать препятствия. Запаситесь терпением и звезды будут на вашей стороне.
Овен
С самого утра вы предстанете перед огромным количеством задач, которые потребуют немедленного решения. Сконцентрируйтесь, составьте план и терпеливо решайте проблему за проблемой.
Телец
Если сомневаетесь в чем-то, не стройте догадок и не доверяйте слухам. Лучше спросите обо всем прямо.
Близнецы
Сегодня все тайны будут раскрыты. Если в прошлом совершили нечто, за что вам стыдно, приготовьтесь отвечать за это.
Рак
Вам будет трудно усидеть на месте. Ваши мысли заполонят куча планов и интересных идей. Смиритесь с тем, что сделать все сразу не получится. Сконцентрируйтесь на главном.
Лев
Весь день вас будет переполнять энергия и хорошее настроение. Поделитесь им с людьми вокруг себя. Звезды отблагодарят вас за щедрость.
Дева
Если придется сделать выбор, не сомневайтесь в себе. Прислушайтесь к внутреннему голосу и он подскажет правильное решение.
Весы
Будьте максимально внимательными к мелочам. Сегодня даже малейшая ошибка может слишком дорого вам стоить.
Скорпион
Сегодня вам придется приложить усилия, чтобы настроиться на рабочий день. Однако, как только вы приступите к работе, вас уже будет не остановить.
Стрелец
Ваши старания оценит руководство. Не збавляйте темпов и вознаграждение не заставит себя ждать.
Козерог
Расходуйте свою энергию экономно. Сделать сегодня захочется много, но на все может не хватить сил.
Водолей
На вашем пути может стать кто-то из очень близких вам людей. Попробуйте отыскать компромисс и не впадайте в крайности.
Рыбы
Замечательный день, чтобы, наконец, побыть с собой наедине. Прислушайтесь к собственным желаниям и обдумайте планы на будущее.
Также "Комментарии" рассказывали, каким будет четверг для Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости