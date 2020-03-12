Гороскоп на 12 марта: запаситесь терпением

Сегодня, вероятно, придется преодолевать препятствия. Запаситесь терпением и звезды будут на вашей стороне.

Овен

С самого утра вы предстанете перед огромным количеством задач, которые потребуют немедленного решения. Сконцентрируйтесь, составьте план и терпеливо решайте проблему за проблемой.

Телец

Если сомневаетесь в чем-то, не стройте догадок и не доверяйте слухам. Лучше спросите обо всем прямо.

Близнецы

Сегодня все тайны будут раскрыты. Если в прошлом совершили нечто, за что вам стыдно, приготовьтесь отвечать за это.

Рак

Вам будет трудно усидеть на месте. Ваши мысли заполонят куча планов и интересных идей. Смиритесь с тем, что сделать все сразу не получится. Сконцентрируйтесь на главном.

Лев

Весь день вас будет переполнять энергия и хорошее настроение. Поделитесь им с людьми вокруг себя. Звезды отблагодарят вас за щедрость.

Дева

Если придется сделать выбор, не сомневайтесь в себе. Прислушайтесь к внутреннему голосу и он подскажет правильное решение.

Весы

Будьте максимально внимательными к мелочам. Сегодня даже малейшая ошибка может слишком дорого вам стоить.

Скорпион

Сегодня вам придется приложить усилия, чтобы настроиться на рабочий день. Однако, как только вы приступите к работе, вас уже будет не остановить.

Стрелец

Ваши старания оценит руководство. Не збавляйте темпов и вознаграждение не заставит себя ждать.

Козерог

Расходуйте свою энергию экономно. Сделать сегодня захочется много, но на все может не хватить сил.

Водолей

На вашем пути может стать кто-то из очень близких вам людей. Попробуйте отыскать компромисс и не впадайте в крайности.

Рыбы

Замечательный день, чтобы, наконец, побыть с собой наедине. Прислушайтесь к собственным желаниям и обдумайте планы на будущее.

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