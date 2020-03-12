Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 12.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 12 марта: запаситесь терпением
НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на 12 марта: запаситесь терпением

Девам стоит поверить в себя, а Близнецам раскрыть карты, пока за них это не сделал кто-то другой.

сегодня, 08:20
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп на 12 марта: запаситесь терпением

Сегодня, вероятно, придется преодолевать препятствия. Запаситесь терпением и звезды будут на вашей стороне.

Овен

С самого утра вы предстанете перед огромным количеством задач, которые потребуют немедленного решения. Сконцентрируйтесь, составьте план и терпеливо решайте проблему за проблемой.

Телец

Если сомневаетесь в чем-то, не стройте догадок и не доверяйте слухам. Лучше спросите обо всем прямо.

Близнецы

Сегодня все тайны будут раскрыты. Если в прошлом совершили нечто, за что вам стыдно, приготовьтесь отвечать за это.

Рак

Вам будет трудно усидеть на месте. Ваши мысли заполонят куча планов и интересных идей. Смиритесь с тем, что сделать все сразу не получится. Сконцентрируйтесь на главном.

Лев

Весь день вас будет переполнять энергия и хорошее настроение. Поделитесь им с людьми вокруг себя. Звезды отблагодарят вас за щедрость.

Дева

Если придется сделать выбор, не сомневайтесь в себе. Прислушайтесь к внутреннему голосу и он подскажет правильное решение.

Весы

Будьте максимально внимательными к мелочам. Сегодня даже малейшая ошибка может слишком дорого вам стоить.

Скорпион

Сегодня вам придется приложить усилия, чтобы настроиться на рабочий день. Однако, как только вы приступите к работе, вас уже будет не остановить.

Стрелец

Ваши старания оценит руководство. Не збавляйте темпов и вознаграждение не заставит себя ждать.

Козерог

Расходуйте свою энергию экономно. Сделать сегодня захочется много, но на все может не хватить сил.

Водолей

На вашем пути может стать кто-то из очень близких вам людей. Попробуйте отыскать компромисс и не впадайте в крайности.

Рыбы

Замечательный день, чтобы, наконец, побыть с собой наедине. Прислушайтесь к собственным желаниям и обдумайте планы на будущее.

Также "Комментарии" рассказывали, каким будет четверг для Украины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...