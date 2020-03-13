Гороскоп на 13 марта: обращаем внимание на знаки судьбы

Сегодня звезды могут подсказать правильное решение либо направить на верный путь. Будьте внимательны к знакам судьбы.

Овен

Отличный день, чтобы взяться за новое дело. Смело берите на себя новые обязанности. Вам все под силу.

Телец

Не бойтесь говорить о своей позиции вслух и вас услышат. Мелкие проблемы, которые в последнее время вас сопровождали, наконец-то, останутся позади.

Близнецы

Вы почувствуете прилив сил, который подарит отличное настроение на весь день. Не растрачивайте его попусту.

Рак

Вам не стоит полагаться на окружающих. Это только навредит делу. Полагайтесь только на себя.

Лев

Избегайте больших скоплений людей. Вам нужно беречь энергию. А толпа вокруг этому не поспособствует.

Дева

Столь мистическая дата обострит ваше шестое чувство. Прислушайтесь к интуиции, она укажет путь к успеху.

Весы

Даже, если кажется, что пока не готовы принять важное решение, не откладывайте его на потом. Сегодня вам способствует удача.

Скорпион

Пятница окутает вас романтическим настроением. Ближе к вечеру ожидайте сюрприз от близкого человека. Вам понравится.

Стрелец

Сегодня не обойдется без мелких недоразумений, особенно, на работе. Постарайтесь не превратить разногласия в полномасштабный конфликт.

Козерог

Возможны сюрпризы в финансовой сфере. Возможно, вам вернут долг, о котором вы давно забыли.

Водолей

Если вам хочется что-то изменить в своей внешности - решайтесь. Звезды устроят все так, что вы останетесь довольны переменами.

Рыбы

Посвятите этот день семье. Устройте им приятный сюрприз либо порадуйте мелкими, но приятными подарками.

Ранее "Комментарии" рассказывали, какой будет погода в пятницу 13 марта.

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