Прячем зеркала и кошелек на замок: что нельзя делать в пятницу 13

Пятница 13 марта - первая мистическая пятница в этом году. В следующий раз подобная комбинация встретится в календаре лишь в ноябре. "Комментарии" собрали советы как пережить "черную пятницу".

Пятница 13-е всегда была окутана мистическим ореолом и множеством примет и суеверий. Но заслуженно ли этот день считать именно днем неудач и всевозможных бедствий? Пожалуй, нет. Все зависит от личного настроя, говорят нумерологи. Сама по себе эта дата ничем не опасна. Но для особо суеверных существует ряд рекомендаций:

- не стоит подолгу засматриваться в зеркало;

- деньги в долг также лучше пока не давать - можно вынести из дома счастье и материальный достаток;

- путешествие лучше отложить на потом, чтобы не столкнуться со множеством препятствий и опасностей;

- нельзя стричь волосы и ходить в баню, это может навредить здоровью;

- не самый удачный день, чтобы высаживать растения - они могут плохо расти и болеть;

- лучше не употреблять ругательные слова, особенно "свинья" и "черт";

- если попали под дождь, то зонт дома следует просушить в закрытом виде.

И еще, будьте осторожны с гаджетами. Здесь никакой мистики. Просто многие хакеры запускают вредоносные программы именно в пятницу 13-го.

Но есть и хорошие новости. Пятница 13-е поможет исполнить любое желание. Этот день энергетически очень сильный, поэтому вселенной будет проще услышать ваши просьбы. Главное, их правильно сформулировать.

Вместе с тем и психологи и астрологи соглашаются в одном: чем больше вы верите в приметы, тем сильнее они на вас воздействует. Человеческое самовнушение, как показывает практика, работает намного сильнее, чем любая мистическая дата. Поэтому позитивный настрой - лучший совет, как провести эту пятницу 13-е.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что пророчат звезды каждому знаку зодиака 13 марта.





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