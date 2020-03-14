Гороскоп на 14 марта: кому из знаков зодиака конфликты пойдут на пользу

В этот день вы можете прочувствованное прилив энергии. Воспользуйтесь ею максимально эффективно.



Овен

Сегодня вы будете для людей вокруг словно магнит. Воспользуйтесь ситуацией и заведите новые полезные знакомства.

Телец

Ваша производительность падает. Чтобы организм не дал сбой, отложите все на потом и хорошо отдохните.

Близнецы

Желание помочь близкому человеку заберет у вас много времени и энергии. Но не волнуйтесь, вас звезды отблагодарят за все.

Рак

Не стоит брать на себя слишком много. Даже, если хотите держать все под контролем. Высокая загруженность может сказаться на качестве вашей работы.

Лев

Вами сегодня попытаются манипулировать. Хорошо подумайте, прежде чем что-то делать. Иначе можете себе навредить.

Дева

Вторая половинка откроет вас для себя с новой стороны. Сделайте так, чтобы это было что-то приятное.

Весы

Будьте инициативны. Сегодня появится возможность круто изменить свою жизнь к лучшему.

Скорпион

Отложите на завтра дела, которые требуют мозгового штурма. Сегодня это не ваша сильная сторона.

Стрелец

Время подумать о том, чем вы на самом деле хотите заниматься в жизни. Возможно, вам предложат попробовать собственные силы в чем-то новом. Не отказывайтесь.

Козерог

Будьте внимательны к собственному здоровью. Легкомыслие может дорого стоить.

Водолей

Споры и мелкие конфликты, как ни странно, пойдут вам на пользу. Вы сможете взглянуть на ситуацию с другой точки зрения.

Рыбы

Посвятите субботу саморазвитию. Производительность в этой сфере будет максимальной.

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