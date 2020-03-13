Десерты, которые стоит попробовать, путешествуя по миру

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Во время путешествий по разным городам мира, осматривайте не только объекты культурного наследия и популярные локации, но и ознакомьтесь с национальной кухней. В каждой стране есть десерт, который считается "вкусной достопримечательностью" и его точно стоит попробовать.
Джелато
Это мороженое занимает одно из топовых мест в списке гастрономических шедевров итальянской кухни. Его продают в специальных заведениях, в которых трудятся мастера джелато и где можно купить свежее, только что приготовленное мороженое. Такой десерт делают не только из ягод, орехов и фруктов, а также из базилика, оливкового масла, сыра и даже из красного вина.
Тайяки
Это традиционное японское печенье в виде рыбки, дословное название которого переводится, как запеченный морской лещ. Наиболее популярная начинка — джем анко из бобов адзуки. Также используются такие наполнители, как заварной крем, шоколад или сыр.
Чуррос
Это известный во всем мире десерт испанской кухни, который готовится в виде длинных палочек из заварного теста. Его принято макать в чашку с горячим шоколадом и запивать кофе с молоком.
Банановый кий
Эта популярная на Филиппинах закуска представляет собой жареные бананы, покрытые карамелизованным коричневым сахаром. Чаще всего им перекусывают на бегу, поэтому для удобства их часто готовят и подают на шпажках.
Семла
Это вкуснейшая шведская булочка, приправленная кардамоном и наполненная миндальной пастой и взбитыми сливками. Семлу часто едят самостоятельно, с кофе или чаем, однако до сих пор сохранилась и традиционная подача — в миске горячего молока.
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