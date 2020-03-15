Гороскоп на 15 марта: день судьбоносных перемен

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Этот день может принести с собой важные изменения. Для кого-то они станут судьбоносными.
Овен
Если вам потребуется совет, обратитесь к самому близкому человеку. Он подскажет правильное решение.
Телец
Дайте волю своей романтической натуре. Семейные тельцы имеют хорошие шансы укрепить брачные узы, свободные, вполне, могут встретить свою любовь.
Близнецы
Будьте внимательны с деньгами. Сегодня вам тяжело будет сконцентрироваться на чем-то и мошенники могут этим воспользоваться.
Рак
Сегодня можно смело испытывать удачу. Большая вероятность выиграша во всевозможных лотереях.
Лев
Сегодня могут возникнуть трудности в коммуникации с близкими людьми. Вам может показаться, что вас не слышат. Но это не так.
Дева
Ориентируйтесь по ситуации. Если она требует принятия срочного решения - сделайте это. Сегодня ваша судьба в ваших руках.
Весы
Спокойный день неожиданно может закончиться веселым вечером в большой компании. Не отказывайтесь от приглашения друзей.
Скорпион
Не стоит идеализировать человека, который рядом с вами. Разочарование может оказаться очень горьким. Помните, что у каждого есть свои недостатки.
Стрелец
Устройте себе полноценный выходной. Отложите все домашние дела и забудьте на время о работе. Просто отдохните.
Козерог
Сегодня на вас может обрушиться волна критики. Не стоит огорчаться. Попробуйте найти в ней конструктив и сделать правильные выводы.
Водолей
Отличный день для физической активности. Сегодня вы почувствуете прилив сил.
Рыбы
Не стоит совершать важные сделки и делать крупные покупки. Они не увенчаются успехом и не принесут никакого удовольствия.
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