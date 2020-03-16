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Гороскоп на 16 марта: настроение может штормить

Водолеи будут страдать от перемены настроения, а Девам крупно повезет.

сегодня, 08:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп на 16 марта: настроение может штормить

В этот день особое внимание стоит уделить отношениям с близкими людьми. Настроение во многом будет зависеть от них. 

Овен 

Будьте готовы к неожиданным встречам. Они сулят много приятных эмоций. 

Телец 

Ваш разум сегодня станет вашим главным оружием. Сохраняйте спокойствие и решайте задачу за задачей. Все получится.

Близнецы 

Воспользуйтесь своим обоянием по полной. Сегодня вам вряд ли смогут отказать в помощи. 

Рак

Ваш партнер весь день будет играть на ваших чувствах. Попробуйте понять причину такого поведения и избежать конфликта.

Лев

Смело беритесь за новые проэкты. Все, что начнется сегодня, будет иметь успех в будущем. 

Дева

Не обращайте внимание на мелкие неудачи. Они будут преследовать вас днем, но уже к вечеру вам крупно повезет.

Весы

День будет полон сомнений. Если есть возможность отложить решение до завтра, именно так и стоит сделать.

Скорпион

Этот день может стать началом новой романтической истории. Однако, не стоит расчитывать на серьезное продолжение.  

Стрелец

Сегодня можете смело поручать своим подчиненным важные задачи. Они со всем справятся, а вы немного выдохнете. 

Козерог

В этот день в вас проснется особое чутье на деньги. Не упустите возможность хорошо подзаработать.

Водолей

Настроение в течении дня все время будет меняться. Попробуйте окружить себя только приятными эмоциями.

Рыбы

Обратите внимание на свое здоровье. О себе могут дать знать старые травмы. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, какой будет погода в понедельник 16 марта.


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