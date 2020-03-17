Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.03.2020

BTC/USD

5186.26

ETH/USD

115.08

LTC/USD

34.12

НБУ 17.03.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 17 марта: курс на спокойствие
НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на 17 марта: курс на спокойствие

Тельцы выходят на старт позитивных изменений, а Рыб ожидает день откровений.

сегодня, 07:45
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп на 17 марта: курс на спокойствие

Ситуация вокруг может казаться напряженной. Стоит сконцентрироваться на работе и личных делах и не обращать внимания на тех, кто пытается спровоцировать вас на эмоции. 

Овен

Утро будет тревожным, но уже к обеду эмоции улягутся и день пройдет на отлично. 

Телец

Если кажется, что черная полоса затянулась, не отчаивайтесь. Дела пойдут вверх уже сегодня. Готовьтесь к резкому подъему. 

Близнецы

Сегодня все будет идти не по плану. Не пытайтесь спасти ситуацию - звезды умышленно путают вам карты. 

Рак

Настроение поможет поднять веселая музыка либо любимый сериал. Сегодня для счастья вам нужно не так уж много.

Лев

Хватит переживать по пустякам. Проблемы таким образом не решить, а вот испортить здоровье можно.

Дева 

Попробуйте сегодня что-то новое. Не важно в какой сфере. Это может быть экзотическое блюдо либо что-то погорячее в постели. В любом случае вам понравится. 

Весы

Внимательно проверяйте информацию, которую будете получать сегодня. Возможно, вас пытаются обмануть.

Скорпион 

Не стоит принимать поспешных и необдуманных решений. Это может повлечь за собой серьезные проблемы.

Стрелец

Работы будет много, но она принесет удовольствие. А вскоре еще и приятный материальный бонус. 

Козерог

Обстановка вокруг вас будет пропитана конфликтами. Сконцентрируйтесь на работе и не поддавайтесь манипуляциям.

Водолей

Отбросьте сегодня в сторону все мелкие дела и сконцентрируйтесь на главном. Ваши усилия будут вознаграждены, только если вы отдадитесь делу целиком и полностью.

Рыбы

Время узнать правду, которую от вас долгое время скрывали. Будьте готовы к тому, что она может вас не обрадовать.


Ранее "Комментарии" писали о том, какой будет погода в Украине 17 марта. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...