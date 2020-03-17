Гороскоп на 17 марта: курс на спокойствие

Ситуация вокруг может казаться напряженной. Стоит сконцентрироваться на работе и личных делах и не обращать внимания на тех, кто пытается спровоцировать вас на эмоции.

Овен

Утро будет тревожным, но уже к обеду эмоции улягутся и день пройдет на отлично.

Телец

Если кажется, что черная полоса затянулась, не отчаивайтесь. Дела пойдут вверх уже сегодня. Готовьтесь к резкому подъему.

Близнецы

Сегодня все будет идти не по плану. Не пытайтесь спасти ситуацию - звезды умышленно путают вам карты.

Рак

Настроение поможет поднять веселая музыка либо любимый сериал. Сегодня для счастья вам нужно не так уж много.

Лев

Хватит переживать по пустякам. Проблемы таким образом не решить, а вот испортить здоровье можно.

Дева

Попробуйте сегодня что-то новое. Не важно в какой сфере. Это может быть экзотическое блюдо либо что-то погорячее в постели. В любом случае вам понравится.

Весы

Внимательно проверяйте информацию, которую будете получать сегодня. Возможно, вас пытаются обмануть.

Скорпион

Не стоит принимать поспешных и необдуманных решений. Это может повлечь за собой серьезные проблемы.

Стрелец

Работы будет много, но она принесет удовольствие. А вскоре еще и приятный материальный бонус.

Козерог

Обстановка вокруг вас будет пропитана конфликтами. Сконцентрируйтесь на работе и не поддавайтесь манипуляциям.

Водолей

Отбросьте сегодня в сторону все мелкие дела и сконцентрируйтесь на главном. Ваши усилия будут вознаграждены, только если вы отдадитесь делу целиком и полностью.

Рыбы

Время узнать правду, которую от вас долгое время скрывали. Будьте готовы к тому, что она может вас не обрадовать.





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