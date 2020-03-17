Прогноз погоды: когда украинцам ожидать настоящую весну

В Украине стартовало плавное потепление. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, температура воздуха сегодня будет колебаться от 5-ти до 14-ти градусов тепла, а кое-где возможны дожди (смотри картинку).

Так, прохладнее всего в этот день будет в Сумах, Харькове, Донецке и Симферополе, где столбики термометров покажут +5…+7 градусов. В Киеве сегодня прогнозируют до +8-ми: как в Чернигове и Житомире, здесь ожидается дождь. Теплее всего 17 марта будет во Львове, где воздух прогреется до 14 градусов тепла. Чуть прохладнее будет в Ужгороде, Ивано-Франковске, Ровно и Тернополе.

Максимальная средняя температура на этой неделе будет в четверг: синоптики обещают весну с +15 тепла. Однако уже в пятницу столбики термометров немного опустятся, а в выходные местами возможен дождь.

Как ранее сообщали "Комментарии", во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

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