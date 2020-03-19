Гороскоп на 19 марта: кому звезды не советуют одалживать деньги

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Сегодня любой может получить по заслугам. Лучше попытаться исправить ситуацию до того, как придется отвечать за содеянное.
Овен
Постарайтесь не занимать сегодня денег и не давать никому в долг. Вернуть одолженное будет проблематично.
Телец
Сегодня вы наконец-то услышите ту важную хорошую новость, которую давно ждали.
Близнецы
Стоит упорядочить пространство вокруг себя. Из-за неразберихи вокруг могут возникнуть разногласия с близкими людьми либо случайный конфуз.
Рак
Сегодня храбрость - ваше второе имя. И не зря. Все рискованные поступки, совершенные в этот день, будут иметь положительный исход.
Лев
Вы почувствуете в себе прилив физических сил и энергии. Распорядитесь ими как следует. Уже завтра вас может одолеть усталость и апатия.
Дева
Усталость может о себе напомнить в самый неподходящий момент. Сделайте паузу и немного передохните.
Весы
Пришло время вспомнить о давнем увлечении. Оно поможет спастись от скуки, которая накроет как снежный ком.
Скорпион
На вас может свалиться слишком много работы. При чем совершенно неожиданно. Постарайтесь составить план и выполняйте задача за задачей.
Стрелец
Все, за что бы вы не взялись сегодня, будет удаваться. Постарайтесь хорошенько поработать, даже, если настроение подталкивает совсем к другому.
Козерог
Не уходите от ответственности. Сегодня это не останется незамеченным. Звезды хотят, чтобы вы заплатили по счетам.
Водолей
Против вас сегодня могут плести интриги на работе. Не принимайте все близко к сердцу. Обидчики будут наказаны.
Рыбы
Отличное время, чтобы разобраться с домашними делами. Если давно планировали генеральную уборку, смело ее начинайте. Все пройдет легко и без лишних усилий.
Ранее "Комментарии" рассказывали как сохранить равновесие в стрессовый период.
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