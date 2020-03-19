Гороскоп на 19 марта: кому звезды не советуют одалживать деньги

Сегодня любой может получить по заслугам. Лучше попытаться исправить ситуацию до того, как придется отвечать за содеянное.

Овен

Постарайтесь не занимать сегодня денег и не давать никому в долг. Вернуть одолженное будет проблематично.

Телец

Сегодня вы наконец-то услышите ту важную хорошую новость, которую давно ждали.

Близнецы

Стоит упорядочить пространство вокруг себя. Из-за неразберихи вокруг могут возникнуть разногласия с близкими людьми либо случайный конфуз.

Рак

Сегодня храбрость - ваше второе имя. И не зря. Все рискованные поступки, совершенные в этот день, будут иметь положительный исход.

Лев

Вы почувствуете в себе прилив физических сил и энергии. Распорядитесь ими как следует. Уже завтра вас может одолеть усталость и апатия.

Дева

Усталость может о себе напомнить в самый неподходящий момент. Сделайте паузу и немного передохните.

Весы

Пришло время вспомнить о давнем увлечении. Оно поможет спастись от скуки, которая накроет как снежный ком.

Скорпион



На вас может свалиться слишком много работы. При чем совершенно неожиданно. Постарайтесь составить план и выполняйте задача за задачей.

Стрелец

Все, за что бы вы не взялись сегодня, будет удаваться. Постарайтесь хорошенько поработать, даже, если настроение подталкивает совсем к другому.

Козерог

Не уходите от ответственности. Сегодня это не останется незамеченным. Звезды хотят, чтобы вы заплатили по счетам.

Водолей

Против вас сегодня могут плести интриги на работе. Не принимайте все близко к сердцу. Обидчики будут наказаны.

Рыбы

Отличное время, чтобы разобраться с домашними делами. Если давно планировали генеральную уборку, смело ее начинайте. Все пройдет легко и без лишних усилий.

Ранее "Комментарии" рассказывали как сохранить равновесие в стрессовый период.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!