Что о человеке могут рассказать его привычки за столом

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Иногда можно узнать человека всего лишь понаблюдав за ним некоторое время. Даже обычная трапеза — будь то обед или ужин — способна многое рассказать о характере.
Привычка менять тарелки после каждого блюда
Люди, которые привыкли часто менять тарелки, очень деликатные и утонченные натуры, любят порядок. Как правило, у них есть дети, поэтому они стараются все держать в чистоте. А вот люди, которые привыкли все есть из одной тарелки - обычно ведут холостяцкую жизнь, они очень эмоциональны, энергичны и принимают спонтанные решения.
Привычка постоянно попробовать еду из чужой тарелки
Обычно такая привычка очень раздражает, потому что говорит о эгоизме и чрезмерной навязчивости. Однако, если вы пробуете еду из тарелки любимого человека - это указывает на вашу близость и хорошие отношения.
Привычка смешивать еду в тарелке
Некоторые люди накладывают себе в тарелку различные блюда, а потом смешивают их и наслаждаются трапезой. Такая привычка говорит о сильной личности, которая всегда готова взять ответственность за свои поступки и слова.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки увеличивают количество микробов в еде.
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