Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.03.2020

BTC/USD

5722.42

ETH/USD

127.00

LTC/USD

36.49

НБУ 19.03.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Что о человеке могут рассказать его привычки за столом
НОВОСТИ Все новости

Что о человеке могут рассказать его привычки за столом

Привычка — вторая натура, так говорит народная пословица

сегодня, 12:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Что о человеке могут рассказать его привычки за столом

Иногда можно узнать человека всего лишь понаблюдав за ним некоторое время. Даже обычная трапеза — будь то обед или ужин — способна многое рассказать о характере. 

Привычка менять тарелки после каждого блюда

Люди, которые привыкли часто менять тарелки, очень деликатные и утонченные натуры, любят порядок. Как правило, у них есть дети, поэтому они стараются все держать в чистоте. А вот люди, которые привыкли все есть из одной тарелки - обычно ведут холостяцкую жизнь, они очень эмоциональны, энергичны и принимают спонтанные решения. 

Привычка постоянно попробовать еду из чужой тарелки

Обычно такая привычка очень раздражает, потому что говорит о эгоизме и чрезмерной навязчивости. Однако, если вы пробуете еду из тарелки любимого человека - это указывает на вашу близость и хорошие отношения.

Привычка смешивать еду в тарелке

Некоторые люди накладывают себе в тарелку различные блюда, а потом смешивают их и наслаждаются трапезой. Такая привычка говорит о сильной личности, которая всегда готова взять ответственность за свои поступки и слова. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки увеличивают количество микробов в еде.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://foodandmood.com.ua/rid/food/1171949-chto-vashi-privychki-za-stolom-rasskazhut-o-vas
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...