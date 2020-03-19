Что о человеке могут рассказать его привычки за столом

Иногда можно узнать человека всего лишь понаблюдав за ним некоторое время. Даже обычная трапеза — будь то обед или ужин — способна многое рассказать о характере.

Привычка менять тарелки после каждого блюда

Люди, которые привыкли часто менять тарелки, очень деликатные и утонченные натуры, любят порядок. Как правило, у них есть дети, поэтому они стараются все держать в чистоте. А вот люди, которые привыкли все есть из одной тарелки - обычно ведут холостяцкую жизнь, они очень эмоциональны, энергичны и принимают спонтанные решения.

Привычка постоянно попробовать еду из чужой тарелки

Обычно такая привычка очень раздражает, потому что говорит о эгоизме и чрезмерной навязчивости. Однако, если вы пробуете еду из тарелки любимого человека - это указывает на вашу близость и хорошие отношения.

Привычка смешивать еду в тарелке

Некоторые люди накладывают себе в тарелку различные блюда, а потом смешивают их и наслаждаются трапезой. Такая привычка говорит о сильной личности, которая всегда готова взять ответственность за свои поступки и слова.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки увеличивают количество микробов в еде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!