Гороскоп на 20 марта: кому повезет в любви

Кому-то придется иметь дело с амуром, а кому-то укрощать собственные эмоции и привычки.

Овен

Звезды хотят разглядеть в вас альтруиста. Помогите им это сделать, не отказывайте близким в помощи.

Телец

Сегодня вы, вероятно, не получите желаемого. Но не отчаивайтесь, это ненадолго.

Близнецы

В последнее время вам пришлось столкнуться с некоторыми огорчениями. Они в прошлом. Будьте готовы к стремительному взлету.

Рак

Очень захочется все бросить и исчезнуть. Постарайтесь заглушить в себе это чувство. Ваши усилия будут вознаграждены.

Лев

Не разделяйте людей на хороших и плохих. Эта привычка сегодня может сыграть с вами злую шутку.

Дева

Отнеситесь повнимательнее к своему здоровью. Вы устали и вероятность заболеть выше.

Весы

Вы получите лишь то, что попросите. Не бойтесь повышать планку.

Скорпион

Не нужно делиться своими чувствами со всеми без разбору. Кто-то может использовать полученную информацию против вас.

Стрелец

Вам нужно взять паузу. После обеда все может валиться из рук. Это из-за усталости и предвкушения выходных.

Козерог

Вы весь день будете пребывать в мечтательном настроении. И не спроста. Уже вечером вас ожидает любовное приключение со счастливым финалом.

Водолей

Будьте настойчивее. Сегодня вам может показаться, что вас не слышат. Но не отступайте.

Рыбы

Будьте максимально ласковы со своей второй половинкой. Сегодня ваш партнер готов исполнить любое ваше желание.

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