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Как справиться с внезапно возникшим чувством тревоги

Эти простые действия помогут тебе быстро восстановить равновесие и начать спокойно решать свои проблемы

сегодня, 11:28
Автор:

• Зинченко Павел

Как справиться с внезапно возникшим чувством тревоги

Проблемы в семье или на работе неизменно вызывают волнение и стресс. Довольно часто волнение накатывает очень неожиданно и необходимо в срочном порядке принимать меры, чтобы сбросить с себя этот груз. Мы расскажем тебе, что нужно делать.

Отдались от источника тревоги

Можно просто пойти прогуляться. В этом случае необходима именно двигательная активность. Она поможет отвлечься от причины волнения.

Умойся прохладной водой

Холодная вода быстро охладит твой пыл. Лучше всего умыть лицо и вымыть руки до локтей. 

Скажи себе что-то приятное

Фразы "Все хорошо", "Я справлюсь" помогут обрести уверенность в себе. 

Дай волю чувствам

Когда накопилось слишком много эмоций, ты просто должен дать им выход. Постарайся только никого не обидеть.

Займись другими делами

Лучше всего переключись на рутину - монотонное занятие поможет отвлечься от тревоги. Поубирай в квартире или приготовь ужин.

Опиши свои чувства

Возьми небольшой лист бумаги, запиши в одном коротком предложении, что тревожит тебя сейчас. 

Эти простые действия помогут тебе прийти к равновесию и отбросить волнение. Также издание "Комментарии" расскажет, что могут рассказать о человеке его привычки за столом.


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Источник: https://mport.ua/devuski/otnoseniya/844367-kak-spravitsya-s-vnezapnym-volneniem
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