Как справиться с внезапно возникшим чувством тревоги

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Проблемы в семье или на работе неизменно вызывают волнение и стресс. Довольно часто волнение накатывает очень неожиданно и необходимо в срочном порядке принимать меры, чтобы сбросить с себя этот груз. Мы расскажем тебе, что нужно делать.
Отдались от источника тревоги
Можно просто пойти прогуляться. В этом случае необходима именно двигательная активность. Она поможет отвлечься от причины волнения.
Умойся прохладной водой
Холодная вода быстро охладит твой пыл. Лучше всего умыть лицо и вымыть руки до локтей.
Скажи себе что-то приятное
Фразы "Все хорошо", "Я справлюсь" помогут обрести уверенность в себе.
Дай волю чувствам
Когда накопилось слишком много эмоций, ты просто должен дать им выход. Постарайся только никого не обидеть.
Займись другими делами
Лучше всего переключись на рутину - монотонное занятие поможет отвлечься от тревоги. Поубирай в квартире или приготовь ужин.
Опиши свои чувства
Возьми небольшой лист бумаги, запиши в одном коротком предложении, что тревожит тебя сейчас.
Эти простые действия помогут тебе прийти к равновесию и отбросить волнение. Также издание "Комментарии" расскажет, что могут рассказать о человеке его привычки за столом.
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