Весеннее равноденствие: что нельзя делать в этот день

С весенним равноденствием связано множество примет и поверий. Особенно, если речь идет о равноденствии в високосном году, таком как этот. Мы расскажем, как лучше провести этот день, а чего лучше не делать ни в коем случае, чтобы не накликать беду.

Равноденствие - это время, когда ночь и день равны друг другу. И именно в этот день начинается астрологическая весна. Если провести его правильно, можно получить благосклонность звезд.

Именно сейчас Солнце переходит из знака Рыбы в знак Овна, который по своей сути более нестабильный. Поэтому день лучше посвятить поиску гармонии в жизни. Внимание стоит уделить также работе - это благоприятный период для карьерного роста. Необходимо проработать все цели, которые ставили перед собой. После весеннего равноденствия наступает благоприятный период для их воплощения.

Для романтической сферы жизни также наступает благоприятный период. Бросьте все усилия на разрешение конфликтов и налаживание доверительных отношений с партнером.

А вот врать, обманывать и скрывать что-то от окружающих в день весеннего равноденствия не стоит. Любая недосказанность, в итоге, может обернуться против вас. К тому же, все тайное в этот день становится явным. Лучше позаботьтесь, чтобы ваша репутация была чиста и люди видели в вас надежного человека.

Не думайте сегодня о плохом. Мысли могут материализоваться.

И еще один важный момент - не торопите события. Спешка может вам навредить. Даже, если кажется, что события развиваются слишком медленно, так и должно быть.

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