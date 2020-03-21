Гороскоп на 21 марта: желания сбываются молниеносно, но не у всех

Сохраняйте спокойствие и постарайтесь принять то, что преподнесет судьба. Все перемены к лучшему.

Овен

У вас появится шанс изменить свою жизнь к лучшему. Воспользуйтесь им. Второго в ближайшем времени не будет.

Телец

Четко формулируйте свои желания. Сегодня они имеют свойство сбываться.

Близнецы

Любовные приключения будут, буквально, сопровождать вас в течении дня. Рискните и позвольте вскружить себе голову.

Рак

Мелкие неудачи будут сопровождать на протяжении всего дня. Попробуйте не поддаваться панике. Скоро все наладится.

Лев

Сегодня возможна неожиданная встреча. Этот человек вскоре станет важной частью вашей жизни.

Дева

В последнее время вас беспокоили проблемы со здоровьем. Теперь они позади, но не расслабляйтесь. Если и дальше будете работать на износ, все может повториться.

Весы

Вам придется столкнуться лицом к лицу с дезинформацией. Постарайтесь ничего не брать на веру и все поддавать сомнению.

Скорпион

В вас сегодня проснется кулинар. Порадуйте себя и своих близких чем-то экзотическим. Что бы вы не приготовили, получится вкусно.

Стрелец

Не скрывайте свои истинные эмоции. Это может плохо отразиться на вашем психологическом состоянии.

Козерог

Мелкие домашние дела могут свалиться как снег на голову. Не переживайте, к вечеру вы со всем справитесь.

Водолей

Больше улыбайтесь. Именно сегодня кто-то может влюбиться в вашу улыбку. Но только, чур, улыбайтесь искренне.

Рыбы

Сегодня вам не страшны никакие огорчения. В любой ситуации вы будете чувствовать себя как рыба в воде.

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