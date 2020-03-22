Гороскоп на 22 марта: споры и конфликты некоторым пойдут на пользу

Не пускайте сегодня все на самотек. Нам под силу контролировать ситуацию и менять все к лучшему.

Овен

Отпустите все обиды. Согласитесь, в последнее время они здорово отравляют вам жизнь.

Телец

Уделите день наведению порядков: в доме и в голове. Как только расставите все по своим местам, найдете ответ на вопрос, который вас давно беспокоит.

Близнецы

Сегодня кто-то попытается играть на ваших чувствах. Не позволяйте ему этого, иначе все может превратиться в серьезный конфликт.

Рак

С утра все может пойти не по плану. Но это, даже, к лучшему. К вечеру вы сами в этом убедитесь.

Лев

Ваши добрые поступки не останутся незамеченными. Так держать.

Дева

Вскоре вам снова придется хорошенько поработать. Поэтому посвятите весь этот день пассивному отдыху.

Весы

Отличное время для планирования будущего. Намеченное сегодня непременно сбудется. Постарайтесь ставить перед собой максимально конкретные цели.

Скорпион

День заиграет новыми красками, как только вы перестанете себя накручивать. Просто попробуйте.

Стрелец

Не пытайтесь идти против правил. Сегодня звезды ждут от вас полного смирения.

Козерог

Отличный день для саморазвития. Поищите онлайн-курсы либо составьте список книг обязательных к прочтению.

Водолей

Споры с близкими людьми сегодня пойдут на пользу. Вместе вы сможете найти правильное решение. Но не бойтесь идти на компромисс.

Рыбы

Пока других одолевает паника и тревога, вы себя чувствуете как в своей тарелке. Любую ситуацию вы можете обернуть на свою пользу. И сейчас это умение очень кстати.

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