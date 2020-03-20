Как отличить настоящую любовь от привычки

Люди, которые прожили вместе долгое время, иногда не могут понять, что на самом деле чувствуют друг к другу. Возможно, между ними любовь, которая с годами настоялась и стала, как хорошее вино, а может это все просто привычка. Психологи объяснили, как отличить эти несопоставимые чувства.

Привычка любить

"Любовь живет три года", если верить Фредерику Бегбедеру. Но так ли это важно? Ведь мы-то знаем: настоящая любовь и математика несовместимы. Отношения будут постоянно меняться и на смену всепоглощающей страсти и дикой влюбленности придет взаимная нежность, поддержка и понимание. С годами вы взрослеете и смотрите на вещи по-другому. Вы не бьете посуду и не устраиваете сцен ревности, как было на первых этапах, вы можете нормально сесть и поговорить, рассказав о своих обидах и недовольстве. Вот так и появляется привычка любить. Вы с любимым человеком прошли через множество ссор, скандалов, депрессий и бытовых проблем, но ваша любовь только стала крепче. Несмотря на годы совместной жизни, вы все также говорите друг другу слова любви, стараетесь удивить и обрадовать своего партнера, готовите ему любимые блюда, а он отвечает взаимностью. Вы ни разу не усомнились в его верности, поддержке и любви - вы просто счастливы вместе.

Привычка без любви

Бывает и так, что спустя время, любовь проходит и людей держит вместе только привычка. Вас давно ничего не связывает, вы просто привязаны друг к другу. Вот несколько тревожных признаков, на которые стоит обратить внимание:

- Отсутствие общих тем для разговора. Вы практически перестали разговаривать, делиться впечатлениями, обмениваться опытом. У каждого из вас своя жизнь, где вам хорошо и комфортно, но только проживаете ее вы по отдельности.

- Чаще "Я", а не "МЫ". Если во время разговора вы стали чаще употреблять "я", а не "мы", значит каждый из вас ставит свои интересы превыше всего. Вы перестали строить планы на совместное будущее и каждый сконцентрировался на себе и личном развитии.

- На разных полюсах. Если круг ваших интересов сводится только к домашнему быту - это плохо. Вспомните, как давно вы смотрели вместе фильмы или посещали любимые места? А что уже говорить о романтическом ужине?

- Интимная жизнь. У людей, которые не чувствуют ничего друг к другу, сексуальная жизнь сводится к нулю. Или же они занимаются сексом, потому что "так надо".

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