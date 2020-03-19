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Три фактора, влияющих на продолжительность отношений

Над отношениями необходимо постоянно работать

сегодня, 17:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Три фактора, влияющих на продолжительность отношений

Вступая в серьезные отношения, каждый из нас надеется на то, что они будут крепкие и продолжительные. Но некоторые вещи, безобидные на первый взгляд, могут в корни поменять ваши планы. Какие факторы серьезно влияют на прочность и длительность отношений?

Отсутствие ссор и конфликтов

Казалось бы, что может быть лучше, чем семейная жизнь без конфликтов и разногласий. Но действительно ли так? Несмотря на то, что ссоры - вещь очень неприятная, она вполне естественна даже для самых крепких браков. Во время конфликтов мы узнаем друг друга, пытается выяснить что партнеру не нравится и что нужно изменить в вашем общении. А их отсутствие может указывать на безразличие или простое замалчивание проблем.

Идеальная интимная совместимость

Сексуальная жизнь - неотъемлемая часть любых отношений, но на одном интиме далеко не уедешь. Со временем страсть может утихнуть и на первом плане будут проблемы, которые вы так и не научились решать вместе. Физическая близость не сможет компенсировать общения, совместные интересы, обмен опытом и мыслями.

Перекладывание ответственности

Многие пары ссорятся и расстаются из-за того, что постоянно перекладывают домашние дела и ответственность друг на друга. Если партнеры не умеют принимать совместные решения и находить компромиссы - это тревожный звоночек. Перекладывание обязательств лишь говорит об неуважении партнеров друг к другу. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно ссориться.


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Источник: https://ukr.media/psihologiya/388695/
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