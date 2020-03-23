Гороскоп на 23 марта: кого ожидает повышение

Сегодня многие столкнуться с выбором. Доверять сердцу или разуму, решать вам.

Овен



Доверяйте интуиции. Она укажет правильное направление.

Телец

Личные переживания могут отвлекать от работы. Постарайтесь успокоиться и сосредоточиться на поставленной задаче.

Близнецы

Сегодня вы будете лидером в своем окружении. К вам будут прислушиваться, поэтому хорошо обдумывайте каждое свое слово.

Рак

Цели, которые вы поставили перед собой ранее, будут достигнуты. Но готовьтесь еще немного поработать над ними.

Лев

Благоприятный день для любых деловых переговоров. Они пройдут в легкой атмосфере и будут максимально результативными.

Дева

В своем плотном графике попробуйте найти маленькое окошко для встречи с друзьями. Они нуждаются в вашей помощи и поддержке.

Весы

Если сможете с самого утра максимально сконцентрироваться, день завершиться гладко и пройдет без крутых поворотов.

Скорпион

Не стоит сегодня смешивать личную жизнь и работу. Результат может оказаться неутешительным.

Стрелец

Если накопилось много ответственной работы, лучше отложить ее на завтра. Сегодня сосредоточиться будет крайне сложно.

Козерог

Весь день перед вами будут возникать всевозможные преграды. Но вы успешно сумеете все преодолеть.

Водолей

Не ищите легких путей. Сегодня они могут сбить вас с правильной дороги и завести не туда.

Рыбы

Сегодня вам могут предложить повышение либо выгодный контракт. Соглашайтесь. Это ваш шанс изменить жизнь к лучшему.

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