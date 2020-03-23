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Как семейным парам пережить карантин и не поссориться

Переждите карантин на волне позитива

сегодня, 13:05
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как семейным парам пережить карантин и не поссориться

Вынужденное домоседство из-за карантина многим людям дается очень не легко. Но медики в один голос заявляют, что в существующих реалиях самая надежная защита от коронавируса — самоизоляция и карантин. Но как его пережить без ссор?

Социологи разных стран мира по итогам карантина ожидают роста двух показателей: рождаемости и разводов. Так вот, чтобы избежать второго варианта, следует руководствоваться несколькими правилами.

Личное пространство

Влюбленным не обязательно все делать вместе, ведь у каждого человека должно быть личное пространство. Вы можете в компании друг друга приготовить еду, посмотреть сериалы или убрать квартиру, но определите время, которое будете проводить и раздельно, например, читать книгу, работать, заниматься любимым делом.

Порядок дня

Продолжайте поддерживать свой привычный порядок дня. Не засиживайтесь до утра за просмотрами фильмов, потому что хороший сон - залог здоровья. Как обычно, просыпайтесь по звонку будильника, примите душ, позавтракайте, почитайте новости и прочее. Даже, если у вас мало дел, стратегия "поведенческой активации" обеспечит вам занятость и отвлечет от претензий друг к другу.

Распланируйте неделю

Можно составить расписание на целую неделю, добавив в него немного разнообразия. Например, устройте на выходных для второй половинки сюрприз и сделайте романтический ужин, а можно вечеринку для двоих с коктейлями или "битву" в настольных играх. Можно еще заняться перестановкой в доме или сделать генеральную уборку ( но при этих вариантах, чтобы не поссориться, важно правильно разделить обязанности). 

Учитесь новому

Используйте период карантина, чтобы научится чему-то новому. К примеру, изучением иностранного языка, который вы постоянно откладывали на "потом". Или же освойте новое хобби, которое принесет вам массу новых и позитивных эмоций. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно соблюдать самоизоляцию.


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Источник: https://www.elle.ru/otnosheniya/psikho/schastlivy-vmeste-kak-ne-peressoritsya-na-karantine-id6860942/
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