Правила карантина: как соблюдать самоизоляцию правильно

Самоизоляция может стать эффективным инструментом для борьбы с коронавирусом только в одном случае - если соблюдать ее правильно. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Уйти в самоизоляцию медики советуют, прежде всего, тем, кто уже болеет, либо когда есть риск, что человек мог где-то подцепить инфекцию, но симптомов еще нету. Например, если он вернулся из-за границы. Основные правила самоизоляции таковы:

Не выходить из дома. От слова совсем. Единственное исключение - если нуждаетесь в срочной медицинской помощи. Работаем дистанционно и не пользуемся общественным транспортом. Необходимые продукты и предметы гигиены заказываем онлайн с доставкой на дом.





Изоляция внутри квартиры. Если появились симптомы характерные для коронавируса, лучше ограничить общение, даже со своей семьей. Изолируемся в отдельную комнату и не приближаемся ни к кому ближе, чем на 1,5 метра.





Будьте на связи со своим семейным врачом. При появлении симптомов (температура, кашель, затрудненное дыхание) либо ухудшении состояния здоровья сразу же обращаемся к специалисту.





Защитная маска. Если есть хоть самая маленькая вероятность того, что вы могли заболеть, даже, если пока нет симптомов - лучше носить защитную маску. И дома тоже. Так вы убережете от нежелательных последствий своих же родных.





Правильно чихайте и кашляйте. Да, и это тоже нужно делать правильно. Лучше кашлять и чихать в салфетку, которую затем следует выбросить в отдельный контейнер для мусора. Затем обязательно моем руки с мылом и обрабатываем антисептиком с содержанием спирта не менее 60%.





Чистые руки. Руки нужно мыть с мылом не менее 20-30 секунд. При этом тщательно обрабатывать все участки: ладошки, пальцы, зону под ногтями.





Индивидуальная посуда. Посуда тоже может стать источником заражения. Поэтому у каждого должна быть своя ложка, тарелка, чашка и т.д., которые нужно хорошо вымыть после каждого использования. Либо можно пользоваться одноразовой посудой. Также у каждого члена семьи должно быть личное полотенце.





Дезинфекция квартиры. С помощью дезинфицирующих средств или бытовой химии необходимо каждый день очищать ручки, краны, унитаз. Словом, все, с чем чаще всего контактируешь и прикасаешься руками. И не забудьте о телефоне - он также нуждается в постоянной дезинфекции.





Ранее "Комментарии" уже рассказывали, как продезинфицировать жилище правильно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!