Гороскоп на 24 марта: кому не стоит сегодня рисковать

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Сегодня день лучше посвятить восстановлению внутренней гармонии.
Овен
Будьте осторожны и избегайте рискованных ситуаций. Сегодня высока вероятность получить какую-либо травму.
Телец
Не стоит в этот день проявлять свой бунтарский дух. Найдутся те, кому ваше поведение не придется по вкусу.
Близнецы
Вам сегодня очень пригодится ваша молниеносная реакция. В будущем это принесет неплохие дивиденды.
Рак
Ваша инициативность сегодня не останется незамеченной. Руководство это оценит.
Лев
Даже если кажется, что силы на исходе, не отчаивайтесь. Во второй половине дня у вас откроется второе дыхание.
Дева
Не стоит ждать многого от этого дня. Ваши планы могут разрушить непредвиденные обстоятельства.
Весы
Отличный день для укрепления семейных уз, а одиноким Весам стоит задуматься о начале новых отношений.
Скорпион
Сейчас, как никогда, вам нужна внутренняя гармония. Займитесь поиском источника энергии.
Козерог
Подходите к любому вопросу с практической точки зрения. Высока вероятность потратить время впустую.
Водолей
Неожиданная новость может застать вас врасплох. Будьте готовы к любым сюрпризам.
Рыбы
Наберитесь терпения. Сегодня вы, наконец-то, услышите то, что изменит вашу жизнь к лучшему.
Ранее "Комментарии" рассказывали от том, какой будет погода во вторник, 24 марта.
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