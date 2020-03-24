Гороскоп на 24 марта: кому не стоит сегодня рисковать

Сегодня день лучше посвятить восстановлению внутренней гармонии.

Овен

Будьте осторожны и избегайте рискованных ситуаций. Сегодня высока вероятность получить какую-либо травму.

Телец

Не стоит в этот день проявлять свой бунтарский дух. Найдутся те, кому ваше поведение не придется по вкусу.

Близнецы

Вам сегодня очень пригодится ваша молниеносная реакция. В будущем это принесет неплохие дивиденды.

Рак

Ваша инициативность сегодня не останется незамеченной. Руководство это оценит.

Лев

Даже если кажется, что силы на исходе, не отчаивайтесь. Во второй половине дня у вас откроется второе дыхание.

Дева

Не стоит ждать многого от этого дня. Ваши планы могут разрушить непредвиденные обстоятельства.

Весы

Отличный день для укрепления семейных уз, а одиноким Весам стоит задуматься о начале новых отношений.

Скорпион

Сейчас, как никогда, вам нужна внутренняя гармония. Займитесь поиском источника энергии.

Козерог

Подходите к любому вопросу с практической точки зрения. Высока вероятность потратить время впустую.

Водолей

Неожиданная новость может застать вас врасплох. Будьте готовы к любым сюрпризам.

Рыбы

Наберитесь терпения. Сегодня вы, наконец-то, услышите то, что изменит вашу жизнь к лучшему.





Ранее "Комментарии" рассказывали от том, какой будет погода во вторник, 24 марта.

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