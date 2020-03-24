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Погода в Украине сегодня: снег и штормовое предупреждение

В Украинском гидрометцентре прогнозируют на 24 марта заморозки и снег в некоторых областях

сегодня, 06:00 592
Автор:

• Елена Волкова

Погода в Украине сегодня: снег и штормовое предупреждение

Наступившее на прошлой неделе похолодание в Украине продлится и сегодня. Как сообщили в гидрометцентре, этой ночью во всех регионах было до семи градусов мороза, а днем в некоторых городах обещают снег (смотри картинку). Тем временем спасатели предупреждают о сильном ветре 15-20 метров в секунду, в связи с чем объявили штормовое предупреждение.
Прохладнее всего 24 марта будет в Киеве, а также Ивано-Франковске, Хмельницком и Тернополе, где столбики термометров покажут всего +2…+4 градусов. В других регионах температура будет примерно такой же. Так, максимум этого дня, +4…+6 тепла, сегодня прогнозируют в Ужгороде, Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Донецке, Луганске, Харькове и во многих других областных центрах. Но если практически по всей территории Украины будет солнечно, на Донбассе и в Крыму возможен снег.
Завтра температура будет держаться на таком же уровне, однако уже в четверг потеплеет до +11-ти. В пятницу же синоптики обещают солнце и 15 градусов тепла. Похолодания в ближайшие дни не предвидится.

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Ранее мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.


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Источник: comments.ua
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