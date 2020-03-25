Гороскоп на 25 марта: кому лучше запастись гречкой

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Сегодня звезды будут благосклонны к бережливым. Не стоит зря тратить ни материальные ресурсы, ни энергию.
Овен
Сегодня прислушайтесь повнимательнее к советам друзей. Они подскажут верное решение.
Телец
Черная полоса осталась позади. Теперь ваши дела стремительно пойдут вверх.
Близнецы
Вас весь день будут мучать перепады настроения. Постарайтесь не винить в этом окружающих. Возможно, вам просто стоит отдохнуть.
Рак
Ваше спокойствие поможет вам держаться на плаву. Не ведитесь на провокации.
Лев
О вас сегодня могут говорить неприятные вещи за спиной. Не обращайте внимания. Вашему успеху просто завидуют.
Дева
Сегодня вы будете иметь большой успех у противоположного пола. Воспользуйтесь ситуацией в свою сторону.
Весы
Вас могут спросить совета близкие люди. Отнеситесь к этому с полной ответственностью.
Скорпион
Сегодня желание кого-то ужалить может вас преодолеть. Но сначала хорошенько подумайте о последствиях.
Стрелец
Звезды не простят вам медлительности. Хотите что-то заполучить - действуйте быстро.
Козерог
Восстановить внутреннюю гармонию вам поможет домашний уют и близкий человек рядом. Ко всему, стоит отправиться в магазин и запастись продуктами первой необходимости наперед. Это избавит вас от тревожности.
Водолей
Злую шутку с вами может сыграть ваша память. Поэтому прежде, чем что-то утверждать, хорошенько все обдумайте.
Рыбы
Если придется сегодня делать выбор, слушайте сердце, а не разум.
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