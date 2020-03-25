Гороскоп на 25 марта: кому лучше запастись гречкой

Сегодня звезды будут благосклонны к бережливым. Не стоит зря тратить ни материальные ресурсы, ни энергию.





Овен

Сегодня прислушайтесь повнимательнее к советам друзей. Они подскажут верное решение.





Телец

Черная полоса осталась позади. Теперь ваши дела стремительно пойдут вверх.





Близнецы

Вас весь день будут мучать перепады настроения. Постарайтесь не винить в этом окружающих. Возможно, вам просто стоит отдохнуть.





Рак

Ваше спокойствие поможет вам держаться на плаву. Не ведитесь на провокации.





Лев

О вас сегодня могут говорить неприятные вещи за спиной. Не обращайте внимания. Вашему успеху просто завидуют.





Дева

Сегодня вы будете иметь большой успех у противоположного пола. Воспользуйтесь ситуацией в свою сторону.





Весы

Вас могут спросить совета близкие люди. Отнеситесь к этому с полной ответственностью.





Скорпион

Сегодня желание кого-то ужалить может вас преодолеть. Но сначала хорошенько подумайте о последствиях.





Стрелец

Звезды не простят вам медлительности. Хотите что-то заполучить - действуйте быстро.





Козерог

Восстановить внутреннюю гармонию вам поможет домашний уют и близкий человек рядом. Ко всему, стоит отправиться в магазин и запастись продуктами первой необходимости наперед. Это избавит вас от тревожности.





Водолей

Злую шутку с вами может сыграть ваша память. Поэтому прежде, чем что-то утверждать, хорошенько все обдумайте.





Рыбы

Если придется сегодня делать выбор, слушайте сердце, а не разум.





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