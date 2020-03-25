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Гороскоп на 25 марта: кому лучше запастись гречкой

У Тельцов дела стремительно идут вверх, а Ракам лучше сохранять спокойствие.

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп на 25 марта: кому лучше запастись гречкой

Сегодня звезды будут благосклонны к бережливым. Не стоит зря тратить ни материальные ресурсы, ни энергию.


Овен

Сегодня прислушайтесь повнимательнее к советам друзей. Они подскажут верное решение.


Телец

Черная полоса осталась позади. Теперь ваши дела стремительно пойдут вверх.


Близнецы

Вас весь день будут мучать перепады настроения. Постарайтесь не винить в этом окружающих. Возможно, вам просто стоит отдохнуть.


Рак

Ваше спокойствие поможет вам держаться на плаву. Не ведитесь на провокации.


Лев 

О вас сегодня могут говорить неприятные вещи за спиной. Не обращайте внимания. Вашему успеху просто завидуют.


Дева 

Сегодня вы будете иметь большой успех у противоположного пола. Воспользуйтесь ситуацией в свою сторону.


Весы

Вас могут спросить совета близкие люди. Отнеситесь к этому с полной ответственностью. 


Скорпион

Сегодня желание кого-то ужалить может вас преодолеть. Но сначала хорошенько подумайте о последствиях. 


Стрелец

Звезды не простят вам медлительности. Хотите что-то заполучить - действуйте быстро.


Козерог

Восстановить внутреннюю гармонию вам поможет домашний уют и близкий человек рядом. Ко всему, стоит отправиться в магазин и запастись продуктами первой необходимости наперед. Это избавит вас от тревожности.


Водолей

Злую шутку с вами может сыграть ваша память. Поэтому прежде, чем что-то утверждать, хорошенько все обдумайте. 


Рыбы

Если придется сегодня делать выбор, слушайте сердце, а не разум.


Также читайте, какой будет погода в среду, 25 марта.


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