Прогноз погоды на среду: синоптики рассказали, в какие города Украины возвращается весна

Сегодня ночью столбики термометров упали до 7 градусов мороза, но уже днем начнется потепление. Об этом информирует Украинский гидрометцентр, обещая возвращение весны в некоторые области.

Так, до 9 тепла сегодня ожидается в Запорожье, Николаеве, Херсоне и Симферополе, а на градус ниже температура будет в Харькове, Донецке, Луганске и Кропивницком.

До +7-ми передают в Киеве, Чернигове, Луцке, Ровно, Виннице, Ужгороде и других городах. Минимальные отметки в +4…+6 градусов ожидаются во Львове и Тернополе.

С каждым днем в Украине будет становиться все теплее, и в выходные ожидается настоящая весна: с солнцем и 15 градусами тепла на столбиках термометров.

Ранее мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

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