Прогноз погоды на среду: синоптики рассказали, в какие города Украины возвращается весна

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6675.37
ETH/USD
138.45
LTC/USD
39.99
USD/UAH
28.20
EUR/UAH
30.50
RUB/UAH
0.36
Сегодня ночью столбики термометров упали до 7 градусов мороза, но уже днем начнется потепление. Об этом информирует Украинский гидрометцентр, обещая возвращение весны в некоторые области.
Так, до 9 тепла сегодня ожидается в Запорожье, Николаеве, Херсоне и Симферополе, а на градус ниже температура будет в Харькове, Донецке, Луганске и Кропивницком.
До +7-ми передают в Киеве, Чернигове, Луцке, Ровно, Виннице, Ужгороде и других городах. Минимальные отметки в +4…+6 градусов ожидаются во Львове и Тернополе.
С каждым днем в Украине будет становиться все теплее, и в выходные ожидается настоящая весна: с солнцем и 15 градусами тепла на столбиках термометров.
Ранее мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости