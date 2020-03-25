Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.03.2020

BTC/USD

6675.37

ETH/USD

138.45

LTC/USD

39.99

НБУ 25.03.2020

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Прогноз погоды на среду: синоптики рассказали, в какие города Украины возвращается весна
НОВОСТИ Все новости

Прогноз погоды на среду: синоптики рассказали, в какие города Украины возвращается весна

Согласно прогнозу погоды, 25 марта в Украине начинается потепление, а уже в выходные воздух прогреется до рекордных для этой недели отметок

сегодня, 06:30
Автор:

• Елена Волкова

Прогноз погоды на среду: синоптики рассказали, в какие города Украины возвращается весна

Сегодня ночью столбики термометров упали до 7 градусов мороза, но уже днем начнется потепление. Об этом информирует Украинский гидрометцентр, обещая возвращение весны в некоторые области.

Так, до 9 тепла сегодня ожидается в Запорожье, Николаеве, Херсоне и Симферополе, а на градус ниже температура будет в Харькове, Донецке, Луганске и Кропивницком. 

До +7-ми передают в Киеве, Чернигове, Луцке, Ровно, Виннице, Ужгороде и других городах. Минимальные отметки в +4…+6 градусов ожидаются во Львове и Тернополе.

С каждым днем в Украине будет становиться все теплее, и в выходные ожидается настоящая весна: с солнцем и 15 градусами тепла на столбиках термометров.

picture

Ранее мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...