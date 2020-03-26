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Гороскоп на 26 марта: у некоторых здоровье может дать сбой

Тельцов ожидают хорошие новости, а Львам лучше не заниматься нравоучениями.

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп на 26 марта: у некоторых здоровье может дать сбой

Этот день принесет хорошие новости. Но только тем, кто на них заслужил.


Овен

Будьте рассудительны и не делайте поспешных выводов. Они могут оказаться ошибочными.


Телец

Во второй половине дня вам сообщат чудесную новость. Все складывается, даже, лучше, чем вы ожидали.


Близнецы

Сконцентрируйтесь на работе. Это единственная сфера, где сегодня все будет идти гладко.


Рак

Будьте внимательны к деталям. Если учтете каждую мелочь, успех неизбежен.


Лев

Не занимайтесь нравоучениями. Можете оттолкнуть от себя людей.


Дева

К вам прислушиваются. Хотите улучшить свое положение в обществе - сейчас самое подходящее время.


Весы

Перед вами встанут непростые задачи, но вы легко со всем справитесь.


Скорпион

Сегодня здоровье может дать сбой. Если что-то беспокоит, лучше сразу обратитесь к врачу.


Стрелец

Высока вероятность денежных бонусов. Принимайте их с благодарностью. Вы все это заслужили. 


Козерог

Вторая половинка готовит вам сюрприз. Постарайтесь не испортить все лишними расспросами. 


Водолей

Ваша щепетильность и внимание к деталям сегодня вам понадобятся. Это ваше оружие от всех недоброжелателей.


Рыбы

Вы можете сами себе противоречить. Поищите причину подобного поведения. 


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