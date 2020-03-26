Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.03.2020

BTC/USD

6698.28

ETH/USD

137.59

LTC/USD

39.45

НБУ 26.03.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Синоптики рассказали о том, когда ждать настоящую весну
НОВОСТИ Все новости

Синоптики рассказали о том, когда ждать настоящую весну

Согласно прогнозу погоды, сегодняшний день будет солнечным, а воздух в регионах Украины прогреется до 15 градусов тепла

сегодня, 06:30 628
Автор:

• Елена Волкова

Синоптики рассказали о том, когда ждать настоящую весну

Спустя почти неделю мартовской “зимы” в Украину возвращается тепло. В гидрометцентре обещают, что сегодняшний день будет солнечным, а воздух в регионах прогреется до 15 градусов тепла (смотри иллюстрацию).
Так, максимальные отметки в +13…+15 ожидаются в Херсоне и Запорожье. Тем временем в Николаеве, Симферополе, Харькове, Донецке, Ужгороде и Днепре прогнозируют +12…+14 тепла. До +11-ти  сегодня будет в Киеве, Львове, Тернополе и Ивано-Франковске - такие отметки будут минимальными в этот день.
Грядущей ночью, по словам синоптиков, намечаются последние на этой неделе заморозки до -2-х, после чего столбики термометров поползут вверх. Ночи станут более теплыми, а в регионах температуру ниже +14-ти градусов не прогнозируют.

picture
Ранее мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...