Синоптики рассказали о том, когда ждать настоящую весну

Спустя почти неделю мартовской “зимы” в Украину возвращается тепло. В гидрометцентре обещают, что сегодняшний день будет солнечным, а воздух в регионах прогреется до 15 градусов тепла (смотри иллюстрацию).

Так, максимальные отметки в +13…+15 ожидаются в Херсоне и Запорожье. Тем временем в Николаеве, Симферополе, Харькове, Донецке, Ужгороде и Днепре прогнозируют +12…+14 тепла. До +11-ти сегодня будет в Киеве, Львове, Тернополе и Ивано-Франковске - такие отметки будут минимальными в этот день.

Грядущей ночью, по словам синоптиков, намечаются последние на этой неделе заморозки до -2-х, после чего столбики термометров поползут вверх. Ночи станут более теплыми, а в регионах температуру ниже +14-ти градусов не прогнозируют.



Ранее мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

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