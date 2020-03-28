Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 марта: кого ожидает невероятное везение

Совет дня для всех знаков зодиака: отличный день для восстановления сил и внутренней гармонии.





Овен

Вам следуют быть более общительным. Новые знакомства принесут новые перспективы.





Телец

Работайте себе в удовольствие. Материальное вознаграждение не заставит себя ждать.





Близнецы

Не берите на себя слишком много. Возможно, что-то лучше отложить на потом.





Рак

Мелкие неприятности могут вывести вас из себя. Постарайтесь не допустить этого.





Лев

Если сумеете посмеяться над собой, окажетесь впереди всех.





Дева

Вашему везению можно только позавидовать. Смело беритесь за все, на что раньше бы не решились.





Весы

Следуйте за мечтой. Вы близки к ней как никогда.





Скорпион

Если что-то не получилось с первого раза - не отчаивайтесь. Попробуйте еще раз.





Стрелец

Не будьте так категоричны. Если кто-то просит вас о втором шансе, не отказывайте в этом.





Козерог

Вы можете запутаться в собственном обмане. Поэтому лучше сразу говорите все честно.





Водолей

У вас появился хороший шанс навести порядок в своих финансовых делах и найти дополнительный источник дохода.





Рыбы

Четко сформулируйте свое желание, и вселенная незамедлительно его выполнит.





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