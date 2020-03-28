Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.03.2020

BTC/USD

6154.61

ETH/USD

128.00

LTC/USD

37.50

НБУ 28.03.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 марта: кого ожидает невероятное везение
НОВОСТИ Все новости

Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 марта: кого ожидает невероятное везение

Раков будут преследовать мелкие неприятности, а Водолеям стоит разобраться с собственными финансами.

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 марта: кого ожидает невероятное везение

Совет дня для всех знаков зодиака: отличный день для восстановления сил и внутренней гармонии.


Овен 

Вам следуют быть более общительным. Новые знакомства принесут новые перспективы. 


Телец

Работайте себе в удовольствие. Материальное вознаграждение не заставит себя ждать.


Близнецы

Не берите на себя слишком много. Возможно, что-то лучше отложить на потом.


Рак 

Мелкие неприятности могут вывести вас из себя. Постарайтесь не допустить этого. 


Лев

Если сумеете посмеяться над собой, окажетесь впереди всех. 


Дева

Вашему везению можно только позавидовать. Смело беритесь за все, на что раньше бы не решились.


Весы 

Следуйте за мечтой. Вы близки к ней как никогда.


Скорпион

Если что-то не получилось с первого раза - не отчаивайтесь. Попробуйте еще раз.


Стрелец

Не будьте так категоричны. Если кто-то просит вас о втором шансе, не отказывайте в этом. 


Козерог 

Вы можете запутаться в собственном обмане. Поэтому лучше сразу говорите все честно. 


Водолей

У вас появился хороший шанс навести порядок в своих финансовых делах и найти дополнительный источник дохода.


Рыбы

Четко сформулируйте свое желание, и вселенная незамедлительно его выполнит. 


Читайте также, какие продукты принесут пользу вашим легким.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...