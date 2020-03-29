Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 марта: чьи желания сегодня сбудутся

Совет дня для всех знаков зодиака: сформулируйте желание максимально конкретно, и оно сбудется.





Овен

Вам придется преодолевать препятствие за препятствием. Если не будете расслабляться, то со всем справитесь на отлично.





Телец

Не упасть в уныние вам помогает насыщенный рабочий график. А вскоре это еще позитивно отразится и на вашем материальном положении.





Близнецы

Сегодня вам выдастся возможность побыть наедине со своими мыслями. Самоанализ пойдет вам на пользу.





Рак

Не пытайтесь присвоить себе чужие достижения. Обман будет раскрыт.





Лев

Сегодня вас будут преследовать мысли о человеке, с которым в прошлом вас связывали теплые отношения. Возможно, стоит дать ему второй шанс.





Дева

То, что вы задумали, сбудется, но немного попозже. Наберитесь терпения.





Весы

У вас появится возможность преодолеть свой самый большой страх. Не стоит он него убегать.





Скорпион

Не пытайтесь искать проблемы, которых не самом деле нет. Расслабтесь и наслаждайтесь мгновением.





Стрелец

Определитесь со своими желаниями. Как вы это сделаете, все непременно сбудется.





Козерог

Сегодня отличный день, чтобы провести время с родными. Они подарят вам огромный заряд энергии.





Водолей

Вам предстоит решить важную задачу, которая неожиданно предстанет перед вами во второй половине дня. Но вы со всем справитесь.





Рыбы

Улыбайтесь. Сегодня это ваше мощнейшее оружие против плохого настроения.





Также читайте почему не стоит увлекаться пивом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!