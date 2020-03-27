Почему не следует слишком сильно увлекаться пивом

Проводить вечер за кружечкой пива в компании друзей - это хорошо. Но с таким видом досуга нельзя перебарщивать. Пиво является алкогольным напитком и поэтому оно вредно для здоровья. Особенно если ты не знаешь меру. Чтобы у тебя появилась мотивация держать себя в руках в баре, мы расскажем, чем пиво может навредить.

Неопытные потребители считают пиво напитком повышенной калорийности. Это не так. Калорий в нем меньше, чем в молоке, сладкой газировке и фруктовом соке. Но пиво стимулирует аппетит и заставляет есть больше, чем это необходимо твоему организму. Именно из-за этого свойства любители пива, как правило, страдают от лишнего веса.



Успокаивающее действие пива имеет обратную сторону: человек привыкает к такому успокоительному и через какое-то время без кружечки пива не может успокоиться и отдохнуть.

После пары кружек пива в организме выделяется вещество, которое подавляет выработку основного мужского гормона – тестостерона. В результате активнее продуцируются женские гормоны. Также в организм попадают растительные аналоги женских гормонов – фитоэстрогены. Если это длится много лет, таз у мужчины становится шире, увеличиваются грудные железы.

Надеемся, эти аргументы мотивируют тебя меньше уделять внимания пиву. Также издание "Комментарии" расскажет из какого бокала пиво пьется быстрее.



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