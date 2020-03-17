Из какого бокала пиво пьется быстрее: интересное наблюдение

Бокал, из которого вы привыкли употреблять алкогольные напитки, играет такую же важную роль, как и его аромат и прочие факторы. Ученые выяснили, что на 60% быстрее пиво выпивается из бокалов с изогнутыми стенками, то есть из стаканов конусовидной формы.

Исследователи из авторитетного научного журнала PLoS ONE взяли на себя смелость проверить эту теорию. Они собрали 159 добровольцев, которые стали дружно вливать в себя хмельные напитки из разных бокалов. Результатом этого эксперимента стало невероятное открытие: пиво в бокалах конусовидной формы выпивалось на протяжении всего семи минут. Те, кто выпивал из тары с прямыми стенками, заканчивали свое дело со спиртным за одинадцать минут.

Эксперты считают, что причина этого явления - трудность адекватно оценить объем посуды. Они просили подопытных прикидывать на глаз, сколько пива было в их бокале. При этом ученые по разному его наполняли. Чаще всего участники эксперимента давали неверную оценку на таре с конусовидной формой.

Иными словами, если хочешь напиться в считанные минуты - пей пиво из кривых бокалов. Или просто бери напиток покрепче. Также издание "Комментарии" расскажет как охладить пиво за одну минуту.

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