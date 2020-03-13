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Охлаждаем пиво за одну минуту: оригинальный лайфхак

Этот метод охлаждения пива несколько громоздкий, но поможет сэкономить время

сегодня, 17:00
Автор:

• Зинченко Павел

Охлаждаем пиво за одну минуту: оригинальный лайфхак

Как правило, людям просто лень ждать, пока пиво охладится и они употребляют его теплым. Но есть действенный способ, который позволит ускорить процесс охлаждения и получить от напитка куда больше удовольствия.

Достаньте металлическую кастрюлю и кирпичный дуршлаг (кстати говоря, эти предметы можно хранить в холодильнике). Наполните дуршлаг кубиками льда из морозильника. Поставьте его на кастрюлю.

Как можно быстрее, пока лед не расстаял и не разбавил ценный напиток, вылейте содержимое бутылки в дуршлаг. Это тяжело объяснить, но спустя пару секунд заветные пол литра будут в кастрюле, причем уже охлажденными. Повторите эту процедуру еще раз, если у вас больше, чем пол литра. А потом — еще, и так столько раз, сколько потребуется. Главное, не забывайте периодически менять лед: со временем он будет таять быстрее. И не забывайте разливать пиво по бокалам.

Признаем, метод довольно громоздкий. Но он может вам пригодиться, если пиво совсем теплое, а футбольный матч или гонки по телевизору вот-вот начнутся.

Также издание "Комментарии" расскажет, как приготовить щаурму.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/alkogol/762722-lajfhak-kak-ohladit-pivo-za-odnu-minutu
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