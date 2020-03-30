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Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 марта: кому предстоит много работать

Весов осчастливит незначительное событие, а Скорпионам лучше не навязывать никому свою точку зрения.

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 марта: кому предстоит много работать

Совет дня для всех знаков зодиака: соблюдайте правила. Звезды не станут защищать нарушителей. 


Овен 

День начнется с сюрпризов. Как будут развиваться события дальше зависит исключительно от вашей реакции. 


Телец

Хорошее настроение будет вашим надежным спутником. А к концу дня ожидайте хороших новостей. 


Близнецы

Вам сегодня стоит прислушиваться к желаниям родных. Их внутренее состояние полностью в ваших руках.


Рак 

Для вас начинается горячая пора. Работать придется много, но результаты вас приятно удивят. 


Лев

Вывести вас из себя сегодня способна любая мелочь. Постарайтесь не реагировать столь остро, чтобы не испортить отношения с окружающими. 


Дева

Сегодня придется иметь дело с цифрами и бумажной работой. Постарайтесь максимально сконцентрироваться, чтобы не сделать ошибку. 


Весы

Счастье в мелочах. Сегодня вы это прочувствуете на себе.


Скорпион 

Не пытайтесь навязать окружающим свою точку зрения. Это чревато конфликтами.


Козерог 

Если для кого-то понедельник это и тяжелый день, то точно не для вас. Все сложится максимально удачно. 


Водолей

Ваша способность себя накручивать - ваш главный враг. Сохраняйте спокойствие.


Рыбы

Прислушивайтесь к советам близких. Один из них может изменить вашу жизнь у лучшему. 


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