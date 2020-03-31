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Гороскоп на 31 марта для всех знаков зодиака: кому стоит быть осторожнее с финансами

Девы окажутся за шаг от скандала, а Козерогам придется приложить усилия для достижения задуманного.

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп на 31 марта для всех знаков зодиака: кому стоит быть осторожнее с финансами

Совет дня для всех знаков зодиака: каждый новый шаг делайте, хорошо обдумав. И тогда успех непременно придет. 

Овен

Будьте щедры. Чем больше вы отдадите сейчас, тем больше к вам вернется в будущем. 


Телец

Не бойтесь сделать первый шаг. Это ускорит решение вашей проблемы. 


Близнецы

Постарайтесь отстраниться от внешнего мира. Вам сейчас необходимо передохнуть и наполниться энергией.


Рак

Любые дела, связанные с деньгами, будут успешными. Смело инвестируйте финансы в свое будущее. 


Лев

Ваша чрезмерная ответственность иногда может выводить из себя близких вам людей. Но сегодня она вам здорово поможет.


Дева 

Вы окажитесь буквально в сантиметре от скандала. Но бури, к счастью, удастся избежать.


Весы

В первой половине дня стоит хорошо поработать, а вот во второй время лучше посвятить себе и своим увлечениям.


Скорпион 

Вам сейчас лучше не ввязываться в кредиты и не брать в долг. Деньги будет очень сложно отдавать. 


Стрелец

Посвятите день созданию домашнего уюта. Это поможет вам восстановить внутренние силы.


Козерог

Не все будет получатся с первой попытки. Но отчаиваться не стоит. Усилия и труд дадут свои плоды. 


Водолей

Сегодня отличный день, чтобы пополнить свою базу контактов. Смело знакомьтесь с интересующими вас людьми.


Рыбы 

Вас будут преследовать сомнения до конца дня. Возможно, решение стоит отложить до завтра. 


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