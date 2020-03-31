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Прогноз погоды на сегодня: с заморозками и ожиданием весны

31 марта, согласно прогнозу синоптиков, в Украине ожидается существенное похолодание

сегодня, 06:30
Автор:

• Елена Волкова

Прогноз погоды на сегодня: с заморозками и ожиданием весны

В Украину опять вернулись морозы. Как сообщили в гидрометцентре, сегодня ночью столбики термометров во многих регионах опустились до -6 градусов. Днем же минусовых отметок не предвидится, однако будет гораздо прохладнее, чем вчера (смотри иллюстрацию).

Так, в Киеве, Полтаве, Сумах, Чернигове, Черкассах, Кропивницком и других городах температура будет колебаться от +3-х до +5-ти градусов. Во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах воздух прогреется до 6-ти тепла. На градус больше столбики термометров покажут в Харькове, Днепре, Одессе и Николаеве. Теплее будет в Симферополе, Запорожье и Донецке (до +11-ти). А в Луганске ожидается максимум этого дня: 12 градусов тепла.

Завтра будет так же прохладно, но уже через день грядет несущественное потепление. В выходные воздух прогреется до +13-ти, однако возможен дождь.

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Ранее мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.


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Источник: comments.ua
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