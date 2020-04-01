Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 апреля: кому стоит быть осторожнее с розыгрышами

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Совет дня для всех знаков зодиака: хорошенько подумайте, прежде чем что-то делать или говорить. Все имеет свои последствия.
Овен
Сегодня вам может быть сложно остановиться. Но не забывайте, что каждое ваше слово и действие будет иметь последствия.
Телец
Вас ожидает встреча с очень близким человеком. Возможно, дружеские посиделки превратятся в нечто большее.
Близнецы
От вашего настроения сегодня зависит атмосфера в кругу близких. Постарайтесь их не огорчать и сделайте все, чтобы они были счастливы. Сегодня вам это под силу.
Рак
Вам стоит распрощаться с какой-то частью вашего прошлого. Оно не дает вам двигаться вперед.
Лев
Отдайтесь легкости, которая будет с вами с самого утра. И позвольте вскружить себе голову чувствам.
Дева
Вы храните в голове слишком много информации. Постарайтесь хоть ненадолго отключиться и просто отдохнуть.
Весы
Посмотрите на ситуацию с улыбкой. Чувство юмора поможет разрядить обстановку и предотвратить неприятности.
Скорпион
Во второй половине дня вам придется пережить яркие эмоции. Позитивные они будут либо нет зависит только от вас.
Стрелец
Близкие окружат вас заботой. Не сопротивляйтесь и позвольте себе побыть слабым.
Козерог
Будьте острожными со своими шутками. Кого-то они могут сильно задеть и безобидный розыгрыш превратиться в полномасштабный скандал.
Водолей
Любите без оглядки. Это даст вам энергию на достижение поставленных целей.
Рыбы
Чувства у вас внутри устроят настоящую бурю. Постарайтесь не выключать мозг и размышляйте трезво.
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