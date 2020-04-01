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Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 апреля: кому стоит быть осторожнее с розыгрышами

Весам стоит смотреть на происходящее с юмором, а Водолеям отдаться в руки амура.

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 апреля: кому стоит быть осторожнее с розыгрышами

Совет дня для всех знаков зодиака: хорошенько подумайте, прежде чем что-то делать или говорить. Все имеет свои последствия. 


Овен

Сегодня вам может быть сложно остановиться. Но не забывайте, что каждое ваше слово и действие будет иметь последствия.  


Телец 

Вас ожидает встреча с очень близким человеком. Возможно, дружеские посиделки превратятся в нечто большее.


Близнецы

От вашего настроения сегодня зависит атмосфера в кругу близких. Постарайтесь их не огорчать и сделайте все, чтобы они были счастливы. Сегодня вам это под силу. 


Рак

Вам стоит распрощаться с какой-то частью вашего прошлого. Оно не дает вам двигаться вперед.


Лев

Отдайтесь легкости, которая будет с вами с самого утра. И позвольте вскружить себе голову чувствам. 


Дева

Вы храните в голове слишком много информации. Постарайтесь хоть ненадолго отключиться и просто отдохнуть.


Весы

Посмотрите на ситуацию с улыбкой. Чувство юмора поможет разрядить обстановку и предотвратить неприятности. 


Скорпион

Во второй половине дня вам придется пережить яркие эмоции. Позитивные они будут либо нет зависит только от вас.


Стрелец 

Близкие окружат вас заботой. Не сопротивляйтесь и позвольте себе побыть слабым. 


Козерог

Будьте острожными со своими шутками. Кого-то они могут сильно задеть и безобидный розыгрыш превратиться в полномасштабный скандал.


Водолей

Любите без оглядки. Это даст вам энергию на достижение поставленных целей.


Рыбы

Чувства у вас внутри устроят настоящую бурю. Постарайтесь не выключать мозг и размышляйте трезво. 


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