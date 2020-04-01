Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 апреля: кому стоит быть осторожнее с розыгрышами

Совет дня для всех знаков зодиака: хорошенько подумайте, прежде чем что-то делать или говорить. Все имеет свои последствия.





Овен

Сегодня вам может быть сложно остановиться. Но не забывайте, что каждое ваше слово и действие будет иметь последствия.





Телец

Вас ожидает встреча с очень близким человеком. Возможно, дружеские посиделки превратятся в нечто большее.





Близнецы

От вашего настроения сегодня зависит атмосфера в кругу близких. Постарайтесь их не огорчать и сделайте все, чтобы они были счастливы. Сегодня вам это под силу.





Рак

Вам стоит распрощаться с какой-то частью вашего прошлого. Оно не дает вам двигаться вперед.





Лев

Отдайтесь легкости, которая будет с вами с самого утра. И позвольте вскружить себе голову чувствам.





Дева

Вы храните в голове слишком много информации. Постарайтесь хоть ненадолго отключиться и просто отдохнуть.





Весы

Посмотрите на ситуацию с улыбкой. Чувство юмора поможет разрядить обстановку и предотвратить неприятности.





Скорпион

Во второй половине дня вам придется пережить яркие эмоции. Позитивные они будут либо нет зависит только от вас.





Стрелец

Близкие окружат вас заботой. Не сопротивляйтесь и позвольте себе побыть слабым.





Козерог

Будьте острожными со своими шутками. Кого-то они могут сильно задеть и безобидный розыгрыш превратиться в полномасштабный скандал.





Водолей

Любите без оглядки. Это даст вам энергию на достижение поставленных целей.





Рыбы

Чувства у вас внутри устроят настоящую бурю. Постарайтесь не выключать мозг и размышляйте трезво.





Читайте также, какой будет погода в среду, 1 апреля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!