Прогноз погоды на 1 апреля: сколько продлится холод в Украине

В Украине продолжает сохраняться прохладная погода. Как сообщили в гидрометцентре, в первый день апреля ночью столбики термометров опустились до 8-ми градусов мороза. Днем же заморозков не будет, однако минимальные отметки составят всего 4 градуса тепла (смотри иллюстрацию).

Так, во многих регионах сегодня температура будет колебаться от 4-х до 6-ти градусов. Такой прогноз синоптики сделали для Сум, Харькова, Луганска, Львова, Ивано-Франковска, Тернополя и других городов. А максимум этого прохладного дня ожидается в Одессе, где температура составит +7…+9 тепла. На градус меньше столбики термометров покажут в Херсоне, Николаеве, Симферополе, Запорожье, Виннице и Ужгороде. День будет облачным, без осадков, а порывы ветра составят до 10 метров в секунду.

В Киеве 1 апреля ожидается до 7-ми тепла, но уже завтра потеплеет до 10-ти. Синоптики говорят, что температура на этой неделе останется в пределах 8-10 градусов тепла, а ночных заморозков больше не будет.



Ранее мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!