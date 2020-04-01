Язык

Українська

Русский

Coinspot 01.04.2020

BTC/USD

6351.60

ETH/USD

133.08

LTC/USD

38.89

НБУ 01.04.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Прогноз погоды на 1 апреля: сколько продлится холод в Украине
НОВОСТИ Все новости

Прогноз погоды на 1 апреля: сколько продлится холод в Украине

В гидрометцентре рассказали, когда в Украине ждать потепление и какой будет погода сегодня

сегодня, 06:30
Автор:

• Елена Волкова

Прогноз погоды на 1 апреля: сколько продлится холод в Украине

В Украине продолжает сохраняться прохладная погода. Как сообщили в гидрометцентре, в первый день апреля ночью столбики термометров опустились до 8-ми градусов мороза. Днем же заморозков не будет, однако минимальные отметки составят всего 4 градуса тепла (смотри иллюстрацию).
Так, во многих регионах сегодня температура будет колебаться от 4-х до 6-ти градусов. Такой прогноз синоптики сделали для Сум, Харькова, Луганска, Львова, Ивано-Франковска, Тернополя и других городов. А максимум этого прохладного дня ожидается в Одессе, где температура составит +7…+9 тепла. На градус меньше столбики термометров покажут в Херсоне, Николаеве, Симферополе, Запорожье, Виннице и Ужгороде. День будет облачным, без осадков, а порывы ветра составят до 10 метров в секунду.
В Киеве 1 апреля ожидается до 7-ми тепла, но уже завтра потеплеет до 10-ти. Синоптики говорят, что температура на этой неделе останется в пределах 8-10 градусов тепла, а ночных заморозков больше не будет.

picture
Ранее мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...