Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 апреля: кому могут навредить сомнения

Совет дня для всех знаков зодиака: не стоит мучить себя сомнениями.





Овен

Ваше трудолюбие сегодня поможет вам разобраться с накопившимися делами, которые висели на вас мертвым грузом.





Телец

Ваше терпение скоро будет вознаграждено. Сегодня вы узнаете, как именно.





Близнецы

Сегодня энергия будет бить ключом. Постарайтесь направить ее в конструктивное, а не деструктивное русло.





Рак

Вам сегодня предстоит роль пассивного наблюдателя. Постарайтесь не вмешиваться в ситуацию, это только все испортит.





Лев

В последнее время ваша жизнь напоминает гонку. Постарайтесь поставить все на тормоза и хотя бы один день посвятить пассивному отдыху.





Дева

Возможно, чтобы отстоять свое мнение, вам придется показать свой характер. Но не перегибайте палку.





Весы

Вам ничего не придется делать, чтобы привлечь к себе внимание. Все и так будут готовы прийти к вам на помощь в любую секунду.





Скорпион

Сосредоточиться вам будут мешать внутренние колебания. Соберите волю в кулак и примите решение. Вам станет легче.





Стрелец

Вам может показаться, что вас не замечают. Но сегодня это к лучшему. Удастся избежать неприятностей.





Козерог

Сегодня стоит сосредоточиться на духовном, а не материальном. С последним проблем не будет, а о внутреннем состоянии нужно позаботиться.





Водолей

Вами будет руководить холодный расчет. Впрочем, сегодня это пойдет вам на пользу.





Рыбы

На торопите события. Задуманное обязательно сбудется, но чуть позже.





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